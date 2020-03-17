Симптомы гриппа и коронавируса: Минздрав объяснил разницу

Симптомы заболевания гриппом и коронавирусом очень схожи, поэтому украинцам не стоит сразу делать поспешные выводы.

Шансы заразиться гриппом или ОРВИ значительно выше, сообщается на странице Центра общественного здоровья Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

rbc.ua

"В случае обнаружения первых симптомов простуды, не стоит делать самостоятельный вывод, что этом может быть COVID-19. Ведь шансы инфицироваться ОРВИ или гриппом – значительно выше", – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что у коронавируса и гриппа очень схожая клиническая картина. В обоих случаях развивается респираторное заболевание, которое может быть как в легкой, так и тяжелой форме, а также привести к смерти.

В ведомстве добавили, что только с 1 по 15 марта в Украине гриппом и ОРВИ заболели почти 423 тысячи человек, а на протяжении 2020 года это количество составляет 959 563. Всего с начала эпидемиологического сезона в результате осложнений умерли 63 человека.

В Минздраве напомнили, что новый коронавирус и грипп передаются капельным путем, поэтому предотвратить заражение помогут гигиена рук и соблюдение этикета кашля: руки нужно мыть с мылом, часто и тщательно, а кашлять и чихать следует в изгиб локтя или в одноразовую салфетку, которую следует выбросить в закрытую мусорную урну.

Рекомендации врачей по предотвращению заражения коронавирусом

Как сообщал OBOZREVATEL:

По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случая коронавируса COVID-19. В Черновицкой области – четыре случая, два в Киеве и один летальный в Житомирской области.

11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса.

Симптомы COVID-19 начинаются с высокой температуры, после этого появляется сухой кашель, который может привести к затрудненному дыханию.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся