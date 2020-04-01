В Эдинбурге (Шотландия) 25-летний парень Калюм Уишарт потерял сознание из-за коронавирусной инфекции и напугал свою мать, которая сочла его мертвым.
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Об этом пишет Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что у молодого человека не было никаких хронических заболеваний. Он самоизолировался в доме своих родителей после того, как вечером 19 марта у него поднялась температура. На следующий день жар усилился. У шотландца начался кашель, тошнота и диарея.
Семья сочла больного коронавируса мертвым из-за необычного симптома
Facebook Калюма Уишарта
Семья сочла больного коронавируса мертвым из-за необычного симптома
Facebook Калюма Уишарта
Уишарт заподозрил, что у него коронавирус, когда почувствовал, что его легкие не расширяются. Вечером в четверг, 26 марта, он потерял сознание. Мать парня запаниковала и подумала, что он умер.
Она вызвала "скорую помощь". Сестра также была шокирована происходящим. Врачи привели парня в чувство и сделали тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.
Через несколько дней в больнице Уишарту стало лучше. Парень рассказал о мучительных симптомах болезни. "Когда я сижу или стою, я закашливаюсь. Отчаянно пытаюсь вдохнуть, начинаю паниковать, и становится только хуже. Кашель настолько агрессивен, что причиняет сильную боль по всей груди, и часто вызывает рвоту и понос, иногда все это одновременно", – сказал он.
"Сон также практически невозможен, что мучительно, потому что это буквально единственный выход", – добавил Уишарт, призвав всю молодежь относиться серьезно к опасности заразиться.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мать семинедельного малыша рассказала о его симптомах коронавируса.
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