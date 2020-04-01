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/ Пульмонология

Семья сочла больного коронавируса мертвым из-за необычного симптома

1.3т
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В Эдинбурге (Шотландия) 25-летний парень Калюм Уишарт потерял сознание из-за коронавирусной инфекции и напугал свою мать, которая сочла его мертвым.

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Об этом пишет Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что у молодого человека не было никаких хронических заболеваний. Он самоизолировался в доме своих родителей после того, как вечером 19 марта у него поднялась температура. На следующий день жар усилился. У шотландца начался кашель, тошнота и диарея.

Семья сочла больного коронавируса мертвым из-за необычного симптома

Семья сочла больного коронавируса мертвым из-за необычного симптома

Facebook Калюма Уишарта

Семья сочла больного коронавируса мертвым из-за необычного симптома

Семья сочла больного коронавируса мертвым из-за необычного симптома

Facebook Калюма Уишарта

Уишарт заподозрил, что у него коронавирус, когда почувствовал, что его легкие не расширяются. Вечером в четверг, 26 марта, он потерял сознание. Мать парня запаниковала и подумала, что он умер.

Она вызвала "скорую помощь". Сестра также была шокирована происходящим. Врачи привели парня в чувство и сделали тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.

Через несколько дней в больнице Уишарту стало лучше. Парень рассказал о мучительных симптомах болезни. "Когда я сижу или стою, я закашливаюсь. Отчаянно пытаюсь вдохнуть, начинаю паниковать, и становится только хуже. Кашель настолько агрессивен, что причиняет сильную боль по всей груди, и часто вызывает рвоту и понос, иногда все это одновременно", – сказал он.

"Сон также практически невозможен, что мучительно, потому что это буквально единственный выход", – добавил Уишарт, призвав всю молодежь относиться серьезно к опасности заразиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мать семинедельного малыша рассказала о его симптомах коронавируса.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Шотландия
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Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Статья на тему. сиди дома....пока мы мы твою землю распродаём .
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