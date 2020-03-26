Врач-инфекционист и член парламента Великобритании Розена Эллин-Хан рассказала, что боль в животе, которая появляется при коронавирусе, может сбить врачей с толку и привести к поздней диагностике.
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О коварном симптоме она рассказала в интервью The Guardian. Эллин-Хан сама стала свидетелем таких случаев.
"Мы видим молодых, ранее совершенно здоровых людей, которые попадают в больницу с болью в животе. Это симптом, о котором мы раньше не слышали. Человек может прийти и сказать, что у него болит живот, и его помещают в "зеленую" зону и лечат от других заболеваний. Но потом они упоминают, что есть еще и кашель", – поделилась инфекционист.
Врач заявила о коварном симптоме коронавируса
Врач высказала мнение, что все должны считаться Covid-позитивными, пока не доказано обратное на данном этапе.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи из США назвали покраснение глаз новым симптомом коронавируса.
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