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/ Пульмонология

Врач заявила о коварном симптоме коронавируса

5.7т
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Врач-инфекционист и член парламента Великобритании Розена Эллин-Хан рассказала, что боль в животе, которая появляется при коронавирусе, может сбить врачей с толку и привести к поздней диагностике.

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О коварном симптоме она рассказала в интервью The Guardian. Эллин-Хан сама стала свидетелем таких случаев.

"Мы видим молодых, ранее совершенно здоровых людей, которые попадают в больницу с болью в животе. Это симптом, о котором мы раньше не слышали. Человек может прийти и сказать, что у него болит живот, и его помещают в "зеленую" зону и лечат от других заболеваний. Но потом они упоминают, что есть еще и кашель", – поделилась инфекционист.

Врач заявила о коварном симптоме коронавируса

Врач заявила о коварном симптоме коронавируса

Врач высказала мнение, что все должны считаться Covid-позитивными, пока не доказано обратное на данном этапе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи из США назвали покраснение глаз новым симптомом коронавируса.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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