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/ Пульмонология

Сигнал миру! Названа неожиданная "польза" коронавируса

1.1т
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Вспышка коронавируса в Китае должна стать напоминанием для мира о необходимости положить конец потребительском отношению к диким животным.

Как передает ВВС, дикие животные являются источником более 70% новых инфекций, которыми заражается человек.

Вспышка смертельного вируса привлекла внимание мирового сообщества к китайской торговли дичью и природоохранные организации хотят воспользоваться этой возможностью, чтобы добиться постоянного запрета.

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Отмечается, что объем незаконной торговли дикими животными достигает 20 млрд долларов, и это самый распространенный вид преступной деятельности после торговли наркотиками, контрабанды людьми и подделки денег.

В Китае диких животных широко используют и в народной медицине, поскольку считают, будто они имеют целительную силу и лечат самые разнообразные болезни, от мужской импотенции и артрита до подагры.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию 1 февраля, от коронавируса 2019-nCoV умерли 259 человек в материковом Китае. Всего в мире зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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