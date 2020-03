Смертельный коронавирус COVID-19 мог быть создан в китайской лаборатории. Об этом говорят как западные СМИ, так и украинский Совет нацбезопасности и обороны.

Секретарь ведомства Алексей Данилов уже заявил, что в китайском Ухане могла произойти утечка. А виной всему – тайные разработки в местном институте вирусологии.

Что известно об Уханськой лаборатории и могли ли там создать страшную болезнь – разбирался OBOZREVATEL.

В Ухане действительно работает крупный центр для изучения различных вирусов – Институт вирусологии Китайской академии наук. Это относительно открытое заведение, которое имеет страничку в Википедии и официальный сайт. Институт активно функционирует с конца 50-х годов 20 века и с того времени работает с опасными патогенами.

На сайте указано, что исследователи работают во многих сферах – иммунологии, молекулярной вирусологии, патогенной микробиологии и других сферах. Часть проектов и исследований проходят в сотрудничестве с мировыми университетами. В частности Уханьский институт поддерживает связи с Университетом Алабамы, Гарвардом, Международным исследовательским центром развития (Канада) и другими мировыми научными гигантами.

Многие сотрудники Института вирусологии стажировались в Лионе (Франция), где расположена одна из лабораторий, сертифицированных по стандарту BSL-4.

Как пишет издание Nature, к 2025 году китайское правительство планирует построить еще 5-7 подобных лабораторий. Сегодня, кроме центра в Ухани, с таким же уровнем допуска работает только харбинский Исследовательский институт ветеринарии.

А вот Meduza более детально пишет об одном из известных сотрудников центра – Ши Чжэнли, которая обнаружила, что именно летучие мыши (а то один из вероятных разносчиков) являются природным резервуаром вируса, вызывающего SARS. В течение почти 18 лет возглавляемая ей группа исследователей изучала подобные коронавирусы, их эволюцию и природное распространение. И именно группа Ши Чжэнли стала первой, которой удалось выделить новый вирус 2019-nCoV у заболевших в Ухани пациентов.

Судя по официальной информации – это современный и открытый центр, принимающий специалистов со всех развитых стран мира.

Правда, судя по сообщениям в западных СМИ, с этим исследовательским центром не все так просто. К примеру, известная британская газета Daily Mail пишет, что на базе института уже два года действует закрытая лаборатория, которая занимается изучением опасных вирусов. Она имеет самый высокий уровень безопасности и под прикрытием там работают китайские специалисты.

"Известно, что там анализировали Эболу и атипичную пневмонию, вызванную коронавирусом SARS (тяжелый острый респираторный синдром). По некоторым данным, последний в 2004 году "просочился" из другой лаборатории в Пекине.

Примечательно, что уханьская лаборатория находится в 32 км от рынка морепродуктов. Она также оборудована для проведения исследований на животных", – говорится в публикации.

Интересную информацию опубликовали и в самом Китае. Группа ученых (Ботао Сяо, Лей Сяо) опубликовали отчет под названием "Возможные источники вспышки коронавируса 2019-nCoV". Специалисты считают, что взрыв эпидемии в Ухане объясняется тем, что в местной лаборатории исследовали течение болезни у летучих мышей и там могут быть ответственными за появление нового вируса.

#BREAKING: South China University of Technology biologist Xiao Botao exposed that the #COVID19 might have originated from an animal research lab 280m away from the epicentre of the outbreak. The scientists were reportedly bitten by bats used for a test on louse. H/T: @mantaichow pic.twitter.com/uZEXHmvbTU