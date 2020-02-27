Секретарь СНБО Данилов: коронавирус не обойдет Украину

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус не обойдет Украину, однако паниковать по этому поводу не стоит.

Об этом он заявил в четверг, 27 февраля, в эфире ток-шоу "Право на власть", отметив, что инфекция быстро распространяется по всему миру.

"Я думаю, что вряд ли мы избежим коронавируса. Это будет почти в каждой стране. Но я хочу сказать, что мы подготовлены, очень-очень мощно", – отметил Данилов.

Чиновник призвал украинцев не паниковать и не реагировать на фейки: "Если будет хотя бы один случай, мы обязательно вам сообщим".

По его словам, в Украине уже подготовили санитарную авиацию, а также более 12 тысяч больничных мест.

Как писал OBOZREVATEL, 27 февраля в сети распространили информацию о том, что коронавирус проник в Украину. Минздрав официально опроверг эти слухи, призвав не вестись не фейки.

Однако Минздрав официально подтвердил информацию о пятерых гражданах Украины, которые заболели в других странах.

Совет национальной безопасности и обороны накануне представил украинцам восемь советов, как уберечься от коронавируса.

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