Счет на тысячи: число жертв коронавируса достигло новой отметки

Коронавирус из Китая COVID-19 убил уже 1 775. Лишь за последние сутки жертвами болезни стали 106 человек.
Количество заразившихся достигло 71 331. За минувшие сутки инфицирование подтвердили у 2 073 людей. Об этом свидетельствует карта распространения заболевания от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Вылечить коронавирус удалось у 10 972 человек. Вне Китая вирус убил 5 человек: в Японии, Франции, на Филиппинах, Тайвани и в административном районе Гонконг.
Ранее в китайской провинции Чжэцзян запустили в производство первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом.
Число жертв коронавируса достигло новой отметки
РБК
Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае ввели смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса и искажение данных о состоянии больных.
Также советник Всемирной организации здравоохранения, известный вирусолог Айра Лонджини заявил, что заразиться коронавирусом могут две трети населения планеты.
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