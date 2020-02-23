СБНО призвал Кабмин возобновить деятельность санэпидслужбы

Совет национальной безопасности Украины предложил Кабинету министров возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы из-за коронавируса.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в Новых Санжарах, прокомментировав ситуацию с опасениями из-за возможной эпидемии, передает ТСН.

"С коронавирусом ничего такого сложного, страшного, как мы считаем, нет. Если кто-то считает, что он обязательно должен где-то появиться в стране, мы бы хотели сделать все от нас зависящее, чтобы этого не произошло. То, что касается заседания, оно не происходило. Я считал, что это было весьма целесообразно. Есть соответствующие институции, которые этим должны заниматься", – рассказал он.

Данилов добавил, что никакой тактики замалчивания по поводу коронавируса у властей не было.

Алексей Данилов Кадр из видео

"Было четыре объекта, которые были определены заранее. В зависимости от тех или иных процессов принимались те или иные решения. Никаких секретов никто не делал сознательно. Просто не ожидали, что будет такое восприятие таких ситуаций. Служба безопасности Украины и другие институты каждый день делают свой мониторинг. То, что касается вопроса вмешательства извне на территорию нашего информационного пространства, – это происходит почти каждый день", – добавил он.

По словам Данилова, Украина не имеет необходимую систему защиты, но власти полностью готовы с точки зрения медикаментов, медперсонала.

"СНБО обратилась к Кабинету министров не вернуть нашу службу, а именно, чтобы она начала выполнять те функции, которые она должна выполнять. Речь идет о санэпидемичной службе. Но это не проверка столовых, кафе, ресторанов, а это чисто борьба с такими вещами, которые сегодня есть в стране", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабмине рассказали, что в Украине пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!