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/ Пульмонология

С поезда Киев – Москва сняли женщину с симптомами коронавируса: на карантине весь вагон

17.7т
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В России с поезда Киев – Москва сняли гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.

Как сообщает ТАСС, ее тут же госпитализировали в инфекционную больницу. Отмечается, что женщина 1978 года рождения была выявлена специалистами на станции Суземка в Брянской области.

С помощью тепловизора у нее была зафиксирована температура тела 38 градусов. В инфекционной больнице Брянска для иностранки выделен отдельный изолятор.

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В поезде Киев-Москва заподозрили коронавирус

В поезде Киев-Москва заподозрили коронавирус

ТСН

Кроме того, вагон, в котором она ехала, был отцеплен и перемещен на тупиковую ветку, ее попутчики (в вагоне было 24 человека — 22 пассажира и два проводника) будут находиться на карантине.

Их увезли в Брянскую городскую больницу №4 для обсервации и дальнейшего обследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 20 февраля, суточный показатель вылечившихся от коронавируса в материковом Китае впервые за неделю превысил 2 тысячи.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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ttt ta
ttt ta
Нет слова "обсервация" в русском языке, товарищи х.охлы. Штаны не обсервируйте
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Обоз за идиотов читателей держит? Уже год как Украина запретила ж/д сообщение с РФ.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Песда теперь поезду. Дикари в Укросвинарне его спалят вместе с пассажирами.
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