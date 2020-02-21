В России с поезда Киев – Москва сняли гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.

Как сообщает ТАСС, ее тут же госпитализировали в инфекционную больницу. Отмечается, что женщина 1978 года рождения была выявлена специалистами на станции Суземка в Брянской области.

С помощью тепловизора у нее была зафиксирована температура тела 38 градусов. В инфекционной больнице Брянска для иностранки выделен отдельный изолятор.

В поезде Киев-Москва заподозрили коронавирус ТСН

Кроме того, вагон, в котором она ехала, был отцеплен и перемещен на тупиковую ветку, ее попутчики (в вагоне было 24 человека — 22 пассажира и два проводника) будут находиться на карантине.

Их увезли в Брянскую городскую больницу №4 для обсервации и дальнейшего обследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 20 февраля, суточный показатель вылечившихся от коронавируса в материковом Китае впервые за неделю превысил 2 тысячи.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram