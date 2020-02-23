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/ Пульмонология

Рынок в Ухане – не первоисточник? В Китае сделали громкое заявление о коронавирусе

14т
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Китайские ученые выяснили, что передача коронавируса началась еще в конце ноября.

Как передает РБК, об этом сказано в исследовании специалистов тропического ботанического сада Академии наук Китая.

Первый заболевший появился только 15 декабря. По мнению ученых, условный "нулевой пациент", вероятно, подхватил вирус за несколько недель до этого, а из-за плохих санитарных условий и массового скопления людей рынок в Ухане стал лишь катализатором для более быстрого распространения болезни.

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Изначально считалось, что одним из возможных источников заражения были летучие мыши, которые незаконно продавались на рынке морепродуктов в Ухане. Теперь же ученые заявили, что коронавирус попал на рынок из другого места.

Коронавирус

Коронавирус

gazeta.ru

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
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