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/ Пульмонология

Россию уличили в разжигании паники вокруг коронавируса: что соврали

1.2т
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Американские чиновники сообщили, что тысячи аккаунтов, связанных с Россией, в Twitter, Facebook и Instagram распространяют антиамериканскую дезинформацию о новом коронавирусе COVID-19, появившемся в Китае.

Как сообщает AFP со ссылкой на собственные источники, кампанию по дезинформации, которая включает распространение теорий заговора, РФ начала месяц назад.

"Цель России – посеять раздор и ослабить американские институты и союзы изнутри, в том числе с помощью подпольных и губительных кампаний", – заявил заместитель госсекретаря США по Европе и Евразии Филипп Рикер.

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Сообщается, что фейки распространяются на нескольких языках, а именно: английском, французском, испанском, итальянском и немецком. При этом, основной идеей распространяемых россиянами теорий является то, что вирус был создан США для "ведения экономической войны с Китаем".

Также россиянами активно распространяется месседж о том, что COVID-19 якобы является "биологическим оружием, разработанным ЦРУ", подчеркнули собеседники информагентства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае произошла новая вспышка коронавируса. За сутки 21 февраля заразились более двух тысяч человек.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
США
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