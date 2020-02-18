Въезд закрыт! Россия пошла на крайние меры из-за коронавируса

Россия запретила с 20 февраля въезд всем гражданам Китая, включая трудовых мигрантов, туристов и студентов, из-за вспышки смертельного коронавируса.

Соответствующее распоряжение подписал во вторник, 18 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликовали на сайте правительства страны.

Ранее это решение утвердил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в России коронавируса COVID-19. Отмечается, что на такой шаг пошли "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".

Россия пошла на крайние меры из-за коронавируса

"Ограничения не коснутся транзитных пассажиров", – добавили в штабе.

Также власти России временно приостановила оформление документов для въезда граждан Китая в Россию, в том числе прием документов на визу, выдачу приглашений на въезд, разрешений на привлечение иностранных работников. Прием любых документов прекращается с 19 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились подробности эвакуации Украиной людей из Китая. Всего планируется эвакуировать 49 украинцев и до 25 иностранных граждан. Последние пройдут в Украине обсервацию.

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