"Рискуем перешагнуть эпидпорог туберкулеза": медики обратились к Зеленскому

Медицинская общественность Украины не на шутку встревожена: в связи со второй "волной" медреформы страна может лишиться противотуберкулезной службы.

В связи с этим к президенту Владимиру Зеленскому направлено открытое письмо, а на сайте главы государства зарегистрирована соответствующая петиция. Автором документов является глава правления БО "Фонд "Общественное движение "Украинцы против туберкулеза" Виталий Руденко.

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"С 1 апреля 2020 противотуберкулезные учреждения переходят на условия контрактации с Национальной службой здоровья Украины. Противотуберкулезные учреждения претендуют на пакет услуг "Лечение взрослых и детей с туберкулезом" и полностью соответствуют требованиям этого пакета. К этому заведения тщательно готовились: автономизировались, заключили соглашения с представителями МИС, завершают регистрацию медицинских работников в Электронной системе здравоохранения.

Однако по предварительным данным, задекларированным НСЗУ, финансирование противотуберкулезной службы в среднем составляет 20% от финансирования в 2018-2019 годах. Эта ситуация приведет к разрушению службы и массовому увольнению квалифицированных специалистов, а остальные будут получать минимальную заработную плату при условии увеличения объемов их работы", – гласит текст петиции.

Чтобы избежать негативных последствий и сохранения полноценного функционирования противотуберкулезной службы, главу государства просят оставить соответствующую службу Украины на финансировании из государственного бюджета и установить "льготный период" для перехода фтизиатрической службы на новые условия финансирования, во время которого отработать реальную структуру и стоимость пакета "Лечение взрослых и детей с туберкулезом", с привлечением квалифицированных специалистов фтизиатрической службы.

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Медики предупреждают, что, если допустить планируемые реформаторские нововведения, Украина станет токсичной для стран Европы, потому что находится на втором месте в мире по распространенности туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью и входит в десятку стран мира с самым высоким показателем мультирезистентного туберкулеза.

Недостаток финансирования – это один из моментов, которые могут привести к краху противотуберкулезной службы. В частности, согласно подсчетам фтизиатров, в настоящее время лечение больного резистентным туберкулезом обходится в 710 гривен, а согласно подсчетам НЗСУ (инсайдерская информация) – не более 340 гривен. При этом, как отметил во время пресс-конференции генеральный директор закарпатского Центра легочных заболеваний Василий Скрип, в ведомстве не могут объяснить, откуда взялась такая маленькая сумма и кто осуществлял этот подсчет.

Кроме того, предполагается, что "подлеченного" больного должны после непродолжительного стационарного лечения выписать на амбулаторное лечение, то есть, передать в руки семейным врача. При этом, по словам Скрипа, врачи первичного звена не готовы вести таких пациентов.

Также подобный подход к реформированию отрасли приведет к усложнению получения медпомощи пациентами, сокращению количества койкомест в стационарах, соответственно, уменьшению зарплат сотрудников (которые и без того оставляют желать лучшего) и последующему их увольнению, что в конце концов, приведет к краху противотуберкулезной службы.

"С таким успехом мы рискуем в скором времени перешагнуть эпидпорог туберкулеза (а это 1% инфицирования населения) и последующей полной потере контроля над болезнью. В частности, существует угроза, что не просто больных станет больше, а увеличится количество пациентов с резистентной формой болезни, то есть той, которая не лечится. Ведь если не долечить больного туберкулезом (а это еще хуже, чем совсем не лечить), что вероятно при новых подходах, заболевание преобразуется в устойчивую к антибиотикам форму и станет еще более опасным для самого пациента и окружающих", – пояснил MedOboz доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением торакальной хирургии Национального института фтизиатрии и пульмонологии им Ф.Г. Яновского Игорь Калабуха.

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