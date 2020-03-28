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/ Пульмонология

Результат за пять минут: в США запускают производство революционных тестов на коронавирус

1.8т
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Abbott Laboratories запустит массовое изготовление быстрых тестов на коронавирус.

Как сообщила пресс-служба американской химико-фармацевтической корпорации, производство уже одобрило Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA).

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Запуск изготовления тестов начнется на следующей неделе, компания планирует нарастить объемы до 50 тысяч в день. Этот тест определяет наличие коронавируса за пять минут, а негативный результат подтверждается за 13 минут.

Недавно FDA также одобрила использование теста, разработанного компанией Cepheid.

Тест на коронавирус

Тест на коронавирус

DW

Как писал OBOZREVATEL, украинские ученые разработали тест-системы для диагностики коронавируса, точность которых 99,9%. Менее чем за неделю ученые могут сделать наборы на 10 тысяч измерений.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
США
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