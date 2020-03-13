Результат за 3 минуты: в Израиле разработали программу для диагностики коронавируса

Израильская стартап-компания RADLogics заявила о разработке автоматизированной программы мгновенного выявления коронавируса COVID-19 на основе анализа снимков компьютерной томографии.

Основанная на искусственном интеллекте платформа с высокой скоростью и точностью диагностирует у пациентов коронавирус, а также делает мониторинг течения заболевания, сообщается на сайте Cornell University.

Так, согласно результатам исследования, вероятность правильной диагностики больных пациентов составила 98,2% и 92,2% – вероятность правильной диагностики здоровых пациентов. Отмечается, что исследования проводились на основе данных о 157 пациентах из Китая и США. Для анализа 400 снимков компьютерной томографии программе понадобилось 30 секунд, сама же процедура КТ грудной клетки требует около 2 минут на одного пациента.

Известно, что для пациентов с коронавирусом система выводит количественные показатели снижения прозрачности легочной ткани, а также визуализирует большие помутнения на "тепловой карте" легких — как на плоских снимках в разрезе, так и в трехмерном формате. Введенный разработчиками количественный "индекс коронавируса" позволяет измерять динамику заболевания с течением времени.

По словам представителей компании, это первоначальное исследование, масштаб которого в настоящее время существенно расширяется, доказало, что разработанный в сжатые сроки алгоритм анализа изображений компьютерной томографии на основе искусственного интеллекта может достичь высокой точности в диагностике коронавируса, а также в количественном анализе и мониторинге динамики заболевания.

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