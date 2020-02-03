Режим повышенной готовности: в Украине утвердили экстренный план противодействия коронавирусу

Правительство утвердило план предотвращения заноса и распространения на территории Украины коронавируса 2019-nCoV из Китая, а также Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, далее правительство будет разрабатывать также планы на региональном уровне для отдельных областей. Больницы должны подготовиться к возможному случаю заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании.

Кроме того, по словам Гончарука, правительство обязало провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных. Министерство здравоохранения должно проконтролировать весь процесс и помочь методологически.

В Украине утвердили план противодействия коронавируса

Также МИД и Минздрав порекомендовали временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинции Хубэй и города Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, к другим территориям Китайской Народной Республики.

Премьер отметил, что для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлены каникулы.

Он добавил, что вместе с тем, правительство также установило режим повышенной готовности для всех систем защиты. Все соответствующие службы готовы к оперативной мобилизации.

Напомним, количество жертв смертельного коронавируса 2019-nCoV состоянию на утро 3 февраля достигла 362 человек. В Китае погибла 361 человек, еще один – на Филиппинах.

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