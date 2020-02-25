Рентгенолог показала, что происходит с легкими пациента, зараженного коронавирусом. Фото

Новый китайский коронавирус COVID-19 вызвал переполох и панику во всем мире. В частности, наибольший страх вызывает способность вируса вызывать тяжелую форму пневмонии, при которой выживают не все пациенты.

"В журнале Radiology опубликована уже 21 статья о рентгенологических находках у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По наблюдениям ученых, проявления COVID-2019 на КТ легких неспецифичны и похожи на другие вирусные пневмонии", – написала рентгенолог Александра Крысанова у себя в Instagram, добавив, что пневмония диагностируется у большинства пациентов с коронавирусом.

Итак, по ее словам, к типичным проявлениям на КТ легких у пациента с COVID-2019 относятся:

– округлые или неправильной формы участки "матового стекла" преимущественно в кортикальных отделах нижних долей легких;

– двухстороннее поражение;

– участки консолидации легочной ткани;

– симптом булыжной мостовой: сочетание матового стекла с утолщенными междольковыми перегородками;

– утолщение междольковых перегородок.

КТ легких пациента с коронавирусом Instagram Александры Крысановой

КТ легких пациента с коронавирусом Instagram Александры Крысановой

КТ легких пациента с коронавирусом Instagram Александры Крысановой

КТ легких пациента с коронавирусом Instagram Александры Крысановой

"Нетипичными считаются проявления, такие как симптом обратного Гало (зона матового стекла, окруженная по периферии зоной консолидации) и плевральный выпот", – отметила врач.

Она добавила, что при прогрессировании заболевания плотность легочной ткани быстро увеличивается вплоть до диффузного альвеолярного повреждения (симптом "белых легких"). Поэтому в течение двух недель важно выполнять КТ в динамике.

"При благоприятном течении инфильтрация постепенно рассасывается, а в исходе формируются участки фиброза", – говорит Крысанова.

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Также рентгенолог подчеркнула тот факт, что у 15 из 51 пациента с симптомами инфекции и КТ-признаками вирусной пневмонии был отрицательный результат ПЦР (полимеразной цепной реакции) с обратной транскрипцией в день госпитализации. Результаты теста стали положительными только в течении недели.

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