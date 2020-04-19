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/ Пульмонология

Рентген не поможет: назван нетипичный признак коронавируса

1.7т
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Ученые выяснили, что некоторые пациенты, у которых коронавирус подтвердили лабораторно, могут не ощущать проблем с дыханием.

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Об этом сообщает издание letribunaldunet. Такие случаи врачи называют нетипичными – несмотря на очень низкий уровень кислорода в крови, пациенты не испытывали затруднений при дыхании. На рентгене или компьютерной томографии их легкие выглядят здоровыми и наполненными воздухом. Тем не менее, их уровень кислорода в крови очень низок.

"Это похоже на то, как будто десятки тысяч моих нью-йоркских соотечественников застряли в самолете на высоте 9000 метров, и давление в кабине постепенно сбрасывалось", – пояснила врач скорой помощи в Бруклине Кэмерон Кайл-Сиделл.

Рентген не поможет: назван нетипичный признак коронавируса

ОднакоЮ примерно 30% пациентов с коронавирусом поступают в больницу с более классическими признаками острого респираторного заболевания – их легкие серьезно поражены. Это приводит к затруднению дыхания и одышке.

Способ лечения этих пациентов не такой, как у тех, кто испытывает недостаток кислорода без затруднения дыхания.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Индии заявили, что разработали дешевый набор для тестирования COVID-19, который, занимает всего 10 минут для обнаружения инфекции.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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