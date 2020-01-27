Развенчан громкий фейк о коронавирусе в бананах: откуда растут ноги

Наверняка многие из вас уже получили от друзей-знакомых сообщение о том, что в связи с распространением китайского коронавируса стоит отказаться от употребления бананов – мол, инфекция может притаиться и там.

Однако медики призывают не слушать подобные "страшилки", поскольку это не более, чем фейк.

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"Прекратите паниковать и распространять в мессенджерах всевозможные страшилки о коронавирусе и бананах", – говорится в посте Facebook группы "По той бік новин".

В сообщении сказано, что, во-первых, стандартное фейковое сообщение, которое сейчас может получить каждый, гласит об угрозе вируса n7n9, тогда как вирус, о котором сейчас все говорят и отслеживают в мире – это коронавирус 2019-nCoV. Вероятнее всего, фейк уходит корнями еще в 2013 год, когда бушевал вирус H7N9, известный как "птичий грипп".

Вирусное сообщение массово распространяют в Facebook OBOZREVATEL

Как известно, этот фейк облетел уже все русскоговорящие страны, а впервые его отследили в Казахстане. Там, кстати, эту информацию пришлось опровергать вицеминистру здравоохранения.

"Информация о "зараженных бананах" с юга не соответствует действительности. Стоит доверять только проверенным и официальным источникам. По данному поводу Министерство здравоохранения уже обратилась в соответствующие органы для поиска и привлечения к ответственности лиц, которые распространяют недостоверную информацию", – заявил на брифинге вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров.

Стоит отметить, что пока нет никаких официальных подтверждений или упоминаний о том, что коронавирус передается через бананы. Их и не будет, потому что коронавирус передается от животного к человеку и от человека к человеку.

Также в посте назвали невозможной вероятность заразиться и через посылки из Китая. "Вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма млекопитающих более двух суток, сводится почти до нуля. Кроме того, требуется определенное количество вируса, чтобы заболеть. Через предметы быта, которые несколько недель путешествовали, это нереально", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что китайский ученый предупредил о риске глобальной эпидемии из-за коронавируса.

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