Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Развенчан громкий фейк о коронавирусе в бананах: откуда растут ноги

2.1т
Читать материал на украинском

Наверняка многие из вас уже получили от друзей-знакомых сообщение о том, что в связи с распространением китайского коронавируса стоит отказаться от употребления бананов – мол, инфекция может притаиться и там.

Однако медики призывают не слушать подобные "страшилки", поскольку это не более, чем фейк.

Новости
В Киеве зарегистрировали случай коронавируса

"Прекратите паниковать и распространять в мессенджерах всевозможные страшилки о коронавирусе и бананах", – говорится в посте Facebook группы "По той бік новин".

В сообщении сказано, что, во-первых, стандартное фейковое сообщение, которое сейчас может получить каждый, гласит об угрозе вируса n7n9, тогда как вирус, о котором сейчас все говорят и отслеживают в мире – это коронавирус 2019-nCoV. Вероятнее всего, фейк уходит корнями еще в 2013 год, когда бушевал вирус H7N9, известный как "птичий грипп".

Вирусное сообщение массово распространяют в Facebook

Вирусное сообщение массово распространяют в Facebook

OBOZREVATEL

Как известно, этот фейк облетел уже все русскоговорящие страны, а впервые его отследили в Казахстане. Там, кстати, эту информацию пришлось опровергать вицеминистру здравоохранения.

"Информация о "зараженных бананах" с юга не соответствует действительности. Стоит доверять только проверенным и официальным источникам. По данному поводу Министерство здравоохранения уже обратилась в соответствующие органы для поиска и привлечения к ответственности лиц, которые распространяют недостоверную информацию", – заявил на брифинге вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров.

Новости
"Мы стоим у последней черты": медсестра из Уханя рассказала правду о коронавирусе

Стоит отметить, что пока нет никаких официальных подтверждений или упоминаний о том, что коронавирус передается через бананы. Их и не будет, потому что коронавирус передается от животного к человеку и от человека к человеку.

Также в посте назвали невозможной вероятность заразиться и через посылки из Китая. "Вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма млекопитающих более двух суток, сводится почти до нуля. Кроме того, требуется определенное количество вируса, чтобы заболеть. Через предметы быта, которые несколько недель путешествовали, это нереально", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что китайский ученый предупредил о риске глобальной эпидемии из-за коронавируса.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости