Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Главный санврач Украины не исключил эпидемии коронавируса в стране

1.7т
Читать материал на украинском

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности распространения коронавируса COVID-2019 на территории страны.

"Мы должны понимать, что рано или поздно, но коронавирусная инфекция может распространяться и на территории нашей страны", – заявил Ляшко в эфире ObozTV.

"Сегодня у нас один случай. Возможно, будет и распространение болезни на территории. Мы видим пример Италии, Германии", – уточнил он.

Ляшко сообщил, что по состоянию на вечер 3 марта не обнаружено симптомов развития COVID-2019 ни у одного из тех, кто контактировал с инфицированным коронавирусом жителем Черновцов.

Однако на вопрос, сколько еще носителей коронавируса в Украине могут оставаться не выявленными, он ответил: "Сложно сказать".

По его словам, сейчас специалисты по охране здоровья, медики и ученые, разрабатывают эпидемиологический прогноз для Украины.

"Поскольку коронавирус – новая и малоизученная инфекция, мы привлекли Академию медицинских наук, чтобы они помогли нам разработать оптимистический и негативный сценарий", – отметил санврач.

По данным на 3 марта, от коронавируса в мире скончались более 3 тысяч человек, а свыше 48 тысяч – излечились

По данным на 3 марта, от коронавируса в мире скончались более 3 тысяч человек, а свыше 48 тысяч – излечились

news.cn

Как сообщал OBOZREVATEL:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 21:00 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Коронавирус Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
вирус инфекция
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Белый Человек
Белый Человек
Да ничего страшного, нужно только спеть гимн, покидать камни в окна (больницы, например), поc-kа-kать немножко, поорать cла-By yk-pa-ине, еще раз поc-kа-kать, и тогда бан-дe-pа придёт и уничтожит вирус, как росу на солнце, и защитит древ-них ук-po-ap-иев от руки Пy-ти-на))).
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Сначала прочитал cвинвpaч. Впрочем, я недалек от истины.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости