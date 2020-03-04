Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности распространения коронавируса COVID-2019 на территории страны.
"Мы должны понимать, что рано или поздно, но коронавирусная инфекция может распространяться и на территории нашей страны", – заявил Ляшко в эфире ObozTV.
"Сегодня у нас один случай. Возможно, будет и распространение болезни на территории. Мы видим пример Италии, Германии", – уточнил он.
Ляшко сообщил, что по состоянию на вечер 3 марта не обнаружено симптомов развития COVID-2019 ни у одного из тех, кто контактировал с инфицированным коронавирусом жителем Черновцов.
Однако на вопрос, сколько еще носителей коронавируса в Украине могут оставаться не выявленными, он ответил: "Сложно сказать".
По его словам, сейчас специалисты по охране здоровья, медики и ученые, разрабатывают эпидемиологический прогноз для Украины.
"Поскольку коронавирус – новая и малоизученная инфекция, мы привлекли Академию медицинских наук, чтобы они помогли нам разработать оптимистический и негативный сценарий", – отметил санврач.
По данным на 3 марта, от коронавируса в мире скончались более 3 тысяч человек, а свыше 48 тысяч – излечились
news.cn
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом – заболел мужчина из Черновцов, который вместе с женой вернулся из поездки в Италию.
Мужчина был госпитализирован, его состояние оценивается близко к среднетяжелому. Супруга инфицированного осталась дома на самоизоляции. Пока женщина здорова, медики контролируют ее состояние в телефонном режиме.
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По данным на 3 марта, в мире коронавирусом заразились 90 182 человека. 3 177 пациентов умерли, а более 48 000 – излечились.
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