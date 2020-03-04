Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности распространения коронавируса COVID-2019 на территории страны.

"Мы должны понимать, что рано или поздно, но коронавирусная инфекция может распространяться и на территории нашей страны", – заявил Ляшко в эфире ObozTV.

"Сегодня у нас один случай. Возможно, будет и распространение болезни на территории. Мы видим пример Италии, Германии", – уточнил он.

Ляшко сообщил, что по состоянию на вечер 3 марта не обнаружено симптомов развития COVID-2019 ни у одного из тех, кто контактировал с инфицированным коронавирусом жителем Черновцов.

Однако на вопрос, сколько еще носителей коронавируса в Украине могут оставаться не выявленными, он ответил: "Сложно сказать".

По его словам, сейчас специалисты по охране здоровья, медики и ученые, разрабатывают эпидемиологический прогноз для Украины.

"Поскольку коронавирус – новая и малоизученная инфекция, мы привлекли Академию медицинских наук, чтобы они помогли нам разработать оптимистический и негативный сценарий", – отметил санврач.

По данным на 3 марта, от коронавируса в мире скончались более 3 тысяч человек, а свыше 48 тысяч – излечились news.cn

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