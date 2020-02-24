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/ Пульмонология

Рано радовались: 195 пациентов в Китае повторно заболели коронавирусом

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Китайские медики зарегистрировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом COVID-19.

Так, согласно отчету Национальной комиссии здравоохранения Китая, по состоянию на 23 февраля поступило 77 150 сообщений о подтвержденных случаях коронавируса (из них 195 – рецидивы) и 2592 случаев смерти в 31 провинции страны. 24 734 пациента были вылечены и выписаны из больницы.

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Известно, что с 22 февраля власти Ухан ввели обязательный дополнительный 14-дневный карантин для всех выздоровевших пациентов. Причиной послужил тот факт, что в анализах некоторых из них снова была обнаружена инфекция.

Коронавирусом можно заразиться повторно

Коронавирусом можно заразиться повторно

Корреспондент

То есть, такие пациенты могут не только повторно ощутить симптомы болезни, но и все еще являются опасными для здоровых людей.

"Выходит, что или иммунитет формируется далеко не у всех пациентов (тогда о какой вакцине может идти речь, разве что формирование "грязного" иммунитета, как при туберкулезе), или в Ухане есть недостатки выявления повторнозаболевших", - прокомментировал ситуацию врач Виктор Литвиненко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о ситуации с коронавирусом в Украине.

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