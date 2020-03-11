Вакцина и лекарства от коронавируса: когда ждать и как идут разработки

Недавно на весь мир прогремели новости о том, что ученые сразу нескольких исследовательских центров создали вакцины против коронавируса, а также готовятся приставить противовирусный препарат, направленный на борьбу с COVID-19. Однако, по словам самих ученых, все эти сообщения значительно преувеличены, поскольку на создание эффективной вакцины уходят годы и колоссальные средства.

Так, в интернете уже появилось множество сообщений с фотографиями, на которых изображен флакон с надписью: "Коронавирусная вакцина", и громким заявлением, что вакцина, созданная израильскими учеными, уже вот-вот "выйдет в люди", пишет Сorriere. Но правда такова, что такие фото – всего лишь результат фотошопа, а не продукт, представленный в лаборатории. Во-вторых, в сообщениях самих исследователей речь идет о вакцине против инфекционного бронхита - штамма коронавируса, который поражает птицу, и о том, что, возможно, ее удастся адаптировать под борьбу с COVID-19.

В этом году вакцину ждать не стоит Ракурс

В частности, в результате исследований, как объяснили в самом израильском институте, было обнаружено, что "коронавирус птицы имеет высокое генетическое сходство с COVID-19 человека и использует тот же механизм распространения, что увеличивает вероятность получения адаптированной вакцины в более короткие сроки". Однако, увы, им понадобится еще много времени, чтобы закончить протоколы безопасности, которые позволят провести испытания in vivo.

Кстати, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи во время совещания в Белом доме заявил, что вакцина, созданная и протестированная в течение года, не является вакциной, которую можно использовать, и отметил, что вряд ли можно надеяться получить общедоступные безопасные вакцины даже в 2021 году.

Конечно же, в мировой практике были случаи, когда вакцину создавали и допускали к использованию в течение нескольких месяцев. Все происходило в 2015 году, когда бушевала эпидемия вируса Зика. Так, спустя всего семь месяцев вакцина была готова к испытаниям, но, к счастью, в ней уже не было необходимости, поскольку эпидемия уже сошла на нет. Теперь же многие питают надежду, что такой же сценарий произойдет и с COVID-19.

Объяснил Фаучи и ситуацию с вакциной против коронавируса, разработанную американскими учеными. В частности, речь идет об экспериментальной вакцине мРНК-1273, первую партию которой направили в Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний для проведения первой фазы испытания на людях. Итак, даже в случае успешного прохождения всех необходимых проверок, клинические испытания начнутся не раньше мая.

В этом году вакцину ждать не стоит LB

Австралийские ученые также недавно объявили, что разработали вакцину против COVID-19, которую вскоре планируют испытывать на людях. Согласно их сообщению, это другой тип вакцины быстрого реагирования: она способна влиять на аминокислотную последовательность, чем обеспечивает стабильность белка, и тем самым вызывает сильный и точный иммунный ответ. Исследователи обещают уже предстоящим летом провести первые испытания на ста здоровых и взрослых добровольцах.

Это то, что касается вакцин. Теперь об экспериментальном противовирусном препарате Remdesivir, над которым только работают ученые, но все его воодушевленно ждут. Итак, сообщалось, что лекарство, используемое для лабораторных исследований против Sars и Mers и проявившее эффективность при нейтрализации нового штамма коронавируса 2019-nCoV, допущено к испытаниям на пациентах. Однако в действительности имеется множество опасений по поводу этого препарата, и Remdesivir до сих пор не получил никакого разрешения, позволяющего начать клинические испытания.

В любом случае эксперты считают, что оставлять идею создания вакцины и лекарства от нового коронавируса нельзя – даже если к лету эпидемия исчезнет, вирус может вновь активироваться осенью. Вместе с тем в перспективе разработок может появиться еще одна трудность – экономическая. Так, согласно некоторым данным, для финансирования текущих и новых исследовательских проектов необходимо не менее 2 миллиардов долларов.

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