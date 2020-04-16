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/ Пульмонология

Психоз и галлюцинации: выяснились жуткие последствия реанимации из-за COVID-19 для пациента

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Эксперты утверждают, что победа над коронавирусом – только начало сложного процесса восстановления, который может оставлять глубокие шрамы на психике выздоровевшего человека.

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В частности, у выписанного из реанимации пациента может развиться психоз, он будет испытывать посттравматическое стрессовое расстройство. При этом на восстановление могут уйти годы, пишет ВВС.

"Когда наши пациенты приходят в себя, они так слабы, что часто не способны самостоятельно сесть. Многие из-за слабости не могут даже оторвать руки от постели", – рассказывает доктор Дэвид Хепберн, врач-консультант отделения интенсивной терапии в больнице Уэльса.

Психоз и галлюцинации: выяснились жуткие последствия реанимации из-за COVID-19

Отмечается, что после длительного пребывания в отделении реанимации пациентам часто нужна физиотерапия, чтобы заново научиться ходить, а иногда – и дышать.

Если в ходе лечения требовалась интубация или питание через трубку, то у человека могут возникнуть проблемы с речью и глотанием.

"У многих посттравматический стресс, проблемы из-за собственного внешнего вида и затруднения с умственной деятельностью. Со временем им становится лучше, но процесс может растянуться на целый год, и требуется целая армия физиотерапевтов, тренеров по речи, психологов и медсестер, чтобы это ускорить", – говорит доктор Хепберн.

Психоз и галлюцинации: выяснились жуткие последствия реанимации из-за COVID-19

По его словам, время, проведенное в реанимации, может быть лишь верхушкой айсберга всех проблем со здоровьем, которые потребуют к себе внимания в долгосрочной перспективе.

"Несколько недель на аппарате ИВЛ – лишь маленький штрих в общей картине процесса", – заключает врач.

Другие специалисты утверждают, что психоз или делирий после реанимации – обычное явление. По некоторым оценкам, ему подвержено от четверти до трети всех пациентов, прошедших через палату интенсивной терапии.

Психоз и галлюцинации: выяснились жуткие последствия реанимации из-за COVID-19

"Если говорить просто – то я все больше и больше сходил с ума. Испытывал слуховые галлюцинации, мне казалось, что я слышу обрывки разговоров, которых я, конечно же, не мог слышать. Казалось, что со мной происходят вещи, которых на самом деле не было. Постепенно пришел к выводу, что персонал больницы превратил меня в зомби. А потом – что они решили меня съесть. Так я провел три или четыре дня в самом безнадежном ужасе, который когда-либо испытывал", – описывает пережитое после реанимации британский журналист Дэвид Аронович.

При этом у исследователей много версий того, почему это происходит – последствия самой болезни, недостаток кислорода в мозге, побочные эффекты от наркоза и успокоительных препаратов, нарушения сна после прекращения приема седативных средств и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийские ученые нашли способ, как один аппарат искусственной вентиляции легких можно использовать для двух пациентов с коронавирусом COVID-19 в условиях нехватки оборудования.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
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