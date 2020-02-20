Проверяли 4 раза: в Польше озвучили вердикт по эвакуированным из Китая

В польском Вроцлаве отпустили домой всех 30 граждан, которые находились на карантине после эвакуации из Китая из-за вспышки коронавируса.

Прибывшие прошли четырехкратную проверку и были выписаны в среду, 19 февраля. Карантин для них длился со 2 февраля. Об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского пишет "Укринформ".

Он добавил, что все лица, находившиеся на карантине, здоровые и у них не обнаружили генетического кода коронавируса.

В Польше эвакуированных из Китая проверяли 4 раза Версия Инфо

Министр сообщил, что двое граждан Польши, которые остались в Ухане, изъявили желание вернуться домой. В течение нескольких дней они вернутся в Польшу и пройдут соответствующую процедуру проверки и пребывания в карантине. Их, как и предыдущую группу поляков, должен доставить французкий самолет.

По словам Шумовского, в Польше не выявлено ни одного случая заражения коронавируса. При этом 12 человек находятся в госпитале, 13 – под наблюдением в домашних условиях, а более тысячи человек находятся под мониторингом со стороны санитарных служб Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский самолет, на борту которого находятся эвакуированные из охваченного коронавирусом китайского города Ухань, прибыл в Харьков. Украинцев и иностранцев планируют поместить на карантин в санаторий под Полтавой.

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