Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Проверяли 4 раза: в Польше озвучили вердикт по эвакуированным из Китая

664
Читать материал на украинском

В польском Вроцлаве отпустили домой всех 30 граждан, которые находились на карантине после эвакуации из Китая из-за вспышки коронавируса.

Прибывшие прошли четырехкратную проверку и были выписаны в среду, 19 февраля. Карантин для них длился со 2 февраля. Об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского пишет "Укринформ".

Он добавил, что все лица, находившиеся на карантине, здоровые и у них не обнаружили генетического кода коронавируса.

Новости
Коронавирус на любимом курорте украинцев: появилась новая информация

В Польше эвакуированных из Китая проверяли 4 раза

В Польше эвакуированных из Китая проверяли 4 раза

Версия Инфо

Министр сообщил, что двое граждан Польши, которые остались в Ухане, изъявили желание вернуться домой. В течение нескольких дней они вернутся в Польшу и пройдут соответствующую процедуру проверки и пребывания в карантине. Их, как и предыдущую группу поляков, должен доставить французкий самолет.

По словам Шумовского, в Польше не выявлено ни одного случая заражения коронавируса. При этом 12 человек находятся в госпитале, 13 – под наблюдением в домашних условиях, а более тысячи человек находятся под мониторингом со стороны санитарных служб Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский самолет, на борту которого находятся эвакуированные из охваченного коронавирусом китайского города Ухань, прибыл в Харьков. Украинцев и иностранцев планируют поместить на карантин в санаторий под Полтавой.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Польша
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости