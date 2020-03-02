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/ Пульмонология

Проверка на коронавирус в Шереметьево попала на фото и видео

2.2т
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В московском международном аэропорте Шереметьево пассажиров встретили медики, экипированные в защитные костюмы. Меры безопасности введены из-за ситуации с коронавирусом COVID-2019.

Пользователи сети выложили фото и видео, как их встречают по прибытию на родину (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

Проверка россиян в Шереметьево

Проверка россиян в Шереметьево

4Rockfire/Twitter

Некоторые возмущены тем, как организована проверка.

"А как этот процесс в аэропорту Шереметьево должен работать? Температуру измерить и данные переписать на листок? Анализы брать неудобно и нестерильно, для данных нет компьютеров…", – написал пользователь 4Rockfire.

Подобные меры введены также и в другом московском аэропорте – Внуково, уточняет пользователь под ником Вальдемар Московский.

Проверка россиян во Внуково

Проверка россиян во Внуково

Вальдемар Московский/Twitter

Проверка россиян в Шереметьево

Проверка россиян в Шереметьево

4Rockfire/Twitter

Проверка россиян в Шереметьево

Проверка россиян в Шереметьево

Вальдемар Московский/Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи со вспышкой коронавируса в Москве работодателей призвали измерять температуру своим сотрудникам на работе. Режим ежедневного измерения температуры вводится также в детских садах и школах Москвы.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Россия Москва
Тег
Шереметьево
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