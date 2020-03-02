В московском международном аэропорте Шереметьево пассажиров встретили медики, экипированные в защитные костюмы. Меры безопасности введены из-за ситуации с коронавирусом COVID-2019.
Пользователи сети выложили фото и видео, как их встречают по прибытию на родину (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).
Проверка россиян в Шереметьево
4Rockfire/Twitter
Некоторые возмущены тем, как организована проверка.
"А как этот процесс в аэропорту Шереметьево должен работать? Температуру измерить и данные переписать на листок? Анализы брать неудобно и нестерильно, для данных нет компьютеров…", – написал пользователь 4Rockfire.
Подобные меры введены также и в другом московском аэропорте – Внуково, уточняет пользователь под ником Вальдемар Московский.
Проверка россиян во Внуково
Вальдемар Московский/Twitter
Проверка россиян в Шереметьево
4Rockfire/Twitter
Проверка россиян в Шереметьево
Вальдемар Московский/Twitter
А как этот процесс в аэропорту Шереметьево должен работать?
Температуру измерить и данные переписать на листок?— 4Rockfire (@4Rockfire) March 1, 2020
Анализы брать неудобно и нестерильно, для данных нет компьютеров.. pic.twitter.com/o1LJbjyr7C
Прямо сейчас в Шереметьево. Так встречают рейс из Милана. pic.twitter.com/HwMuAVdeaQ— Рамиль Харисов (@RRHarisov) March 2, 2020
Коронавирус не пройдёт. Первое фото - прилёт рейса из Италии в Шереметьево pic.twitter.com/NrBchPs5au— Вальдемар Московский (@nalog399) March 1, 2020
Обстановочка в Шереметьево pic.twitter.com/tMcBg1utJc— Мослента (@moslenta) March 2, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, в связи со вспышкой коронавируса в Москве работодателей призвали измерять температуру своим сотрудникам на работе. Режим ежедневного измерения температуры вводится также в детских садах и школах Москвы.
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