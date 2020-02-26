Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заверил, что температурный скрининг пассажиров, прибывающих в Украину, признан успешной мерой против распространения эпидемии коронавируса.

Он развеял слухи о том, что температурного контроля недостаточно и необходимы более суровые меры. "Могу сказать, как врач-эпидемиолог по специальности. По данным ВОЗ, осмотр пассажира и измерение температуры – это в 98% эффективная мера контроля на границе, которая применяется во всем мире", – отметил Рубан в эфире ObozTV.

По словам Рубана, сейчас проверяются все пассажиры, которые въезжают в Украину из регионов с неблагополучной ситуацией, связанной с эпидемией нового коронавируса COVID-19.

Он уточнил, что проверки проводятся не только в международных аэропортах (в частности в "Жулянах" и "Борисполе"), но также в портах и на путях железнодорожного сообщения.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что было принято решение проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию Украины из любой страны мира.

Измерять температуру будут на всех пунктах въезда в Украину facebook.com/airportboryspil

Как сообщал OBOZREVATEL, к 26 февраля снизились темпы распространения коронавируса в Китае, который стал очагом эпидемии. Так, за последние сутки были подтверждены 406 новых случаев заражения (таким образом, всего в Китае заболели 78 064 человека). Вылечились от коронавируса 29 745 человек, умерли – 2715.

При этом вирусная инфекция продолжает "захватывать" европейские страны. Новые случаи заражения зафиксированы уже в Швейцарии, Хорватии, Австрии, Румынии и на Канарских островах (Тенерифе).

Сложная ситуация возникла в Италии, где коронавирусом больны 322 человека, насчитывается 10 погибших. В стране приняли беспрецедентные меры по борьбе с распространением инфекции: в некоторых регионах закрыты школы, университеты, музеи и даже церкви.

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