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/ Пульмонология

Протефлазид не убивает коронавирус: развенчан фейк о "чудо-препарате"

1.4т
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Эффективность препарата протефлазид в лечении коронавируса не подтверждена. Информация о пользе лекарства, которая разгоняется в сети, является необоснованной.

Как пишет maximum.fm, протефлазид рекомендуют едва ли не от всех болезней: от грибка, ОРВИ и гриппа, до вирусных гепатитов, а также ВИЧ/СПИДа.

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"Но этого препарата нет ни в каких международных протоколах лечения или профилактики каких-либо заболеваний", – отмечается в сообщении.

Протефлазид является не дешевым препаратом. Один флакон стоит примерно 350-380 гривен. Действующими веществами этого фитопрепарата являются экстракты щучника дернистого (Deschampsia cespitosa) и вейника обычного (Calamagrostis epigejos).

"Лечебные свойства этих трав неизвестны даже народной медицине. Словом, эти две травы растворили в спирте и выдают как лекарство почти от всех болезней", – пишет ресурс.

Отмечается, что ранее исследователи тестировали протефлазид на вирусе, который действует не на те органы и не в тех организмах. Поэтому подтверждений эффективности лекарства нет.

протефлазид не убивает коронавирус

протефлазид не убивает коронавирус

maximum.fm

Как писал OBOZREVATEL, официально в Украине состоянием на утро 28 марта подтвердили 311 случаев COVID-19.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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