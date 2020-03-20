Профилактика коронавируса иммуностимуляторами: эксперт рассказала, почему это опасно

В условиях рисков заразиться новым для нас коронавирусом COVID-19 как никогда раньше остро встал вопрос профилактики. И на этой волне ушлые маркетологи отовсюду навязывают всевозможные "панацеи" – различные таблетки, капли и т.д.

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Среди числа препаратов, которые сегодня активно рекламируются как "надежное средство для профилактики коронавируса" – различные иммуностимуляторы. Мол, они способны повышать иммунитет так, что тот не даст "проходу" ни одному патогену – вирусу или микробу.

Так, лекарства-иммуностимуляторы, эффективность которых действительно подтверждена результатами клинических испытания, для определенной категории пациентов, имеющих болезни и состояния, связанные с активностью иммунитета (например, имммунодефицитные, аутоимунные и т.д.), действительно необходимы. Они вынуждены принимать подобные медикаменты – но по четкой схеме и под суровым присмотром лечащего врача, подкрепленным регулярными тестированиями.

Прием иммуностимуляторов для профилактики может быть опасным Oka

В остальных же случаях, когда в анамнезе нет реальных причин для их применения, и иммуностимуляторы применяются по самоназначению "чисто для профилактики коронавируса", для "поддержки" и без того налаженной работы защитных функций организма, последствия стараний могут обернуться печально и даже трагично.

По словам кандидата биологических наук, вирусолога Надежды Жолобак, все негативные последствия спровоцированы тем, что тяжелое течение заболеваний, вызванных тремя коронавирусами, выделенными в 2000-х годах (SARS, MARS, COVID-19), связано с гиперактивацией противовирусной иммунной реакции.

"Этот процесс сопровождается нарушением циркуляции крови в области воспаления, а также повышенной отечностью, связанной со способностью некоторых белков вируса вызывать слияние клеток, – отметила эксперт, пояснив, что в таких условиях нельзя применять препараты-иммуностимуляторы, которые провоцируют в организме выработку большого количества цитокинов – специфических низкомолекулярных белковых молекул, активирующих иммунный ответ. – И такая активация иммунного ответа в условиях системного воспаления, вызванного вирусной инфекцией, может сопровождаться чрезвычайно бурной и опасной для жизни реакцией под названием "цитокиновый шторм".

Она добавила, что врачи пациентам с коронавирусной инфекцией в большинстве случаев назначают прием медикаментов, эффективных в условиях развития инфекционного процесса, которые должны действовать непосредственно на внутриклеточные процессы, инициированные попаданием вируса, блокировать его размножение в клетке. Но тут речь о привовирусных лекарствах, которые есть смысл применять, когда уже инфекция проникла внутрь, а не с целью профилактики. И опять же, назначать такие медикаменты должен лечащий врач, учитывая анамнез каждого отдельного пациента и его состояние при перенесении инфекции.

Ранее OBOZREVATEL развенчивал миф об очередном "эффективном препарате для профилактики COVID-19".

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