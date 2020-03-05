Летняя жара может стать решением проблемы коронавируса COVID-2019, которая распространяется по миру.

Такое мнение высказал профессор кафедры глобального здравоохранения в Римском католическом университете, бывший директор всемирного медицинского центра Istituto Superiore di Sanità Стефано Велла в интервью Ilmessaggero.it. Он привел в пример Африку, отметив, что случаи заболевания коронавирусом COVID-2019 на материке не являются тревожной тенденцией и речи об эпидемии заболевания не идет.

В частности, по его словам, коронавирус имеет значительное сходство с гриппом, который является сезонным заболеванием и исчезает под влиянием высоких температур.

Коронавирус боится жары – профессор Стефано Велла

"В настоящее время в Африке нет эпидемии коронавируса. Там сейчас жара, как в августе. Вы когда-нибудь видели кого-то с летним гриппом? Это сезонное респираторное заболевание, в Ухане сейчас зима. Мы имеем дело с коронавирусами каждый раз, когда нам холодно. Я думаю, что прежде всего мы обеспокоены тем, что это новый вирус. По сути, это как новая эпидемия гриппа", – объяснил профессор.

При этом он заметил, что смертность от гриппа тоже достаточно высокая, но это нивелируется наличием вакцины.

"К счастью, у нас есть вакцина, которая снижает знаменатель, и поэтому грипп вызывает меньше смертей, чем могло бы случиться. Но сам по себе речь идет о летальности, которая без вакцины выше, чем у коронавируса", – подчеркнул Велла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Нигерии. Она стала третьей африканской страной после Алжира и Египта, где выявили носителя болезни.

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