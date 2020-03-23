Прививка от гриппа не спасет от коронавируса – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о том, что привитые от сезонного гриппа люди якобы лучше переносят коронавирус или болеют им в легкой форме.
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Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич. Его слова цитируют РИА Новости.
"Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта", – сказал он.
Также, отметил Язаревич, не имеют под собой доказательств и утверждения о вероятности заразиться COVID-19 через воду из-под крана.
Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:
Как писал OBOZREVATEL, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что коронавирус COVID-19, вспышка которого произошла в Китае, является не гриппом, а отдельной и более опасной болезнью.
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