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/ Пульмонология

Прививка от гриппа не спасет от коронавируса – ВОЗ

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Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о том, что привитые от сезонного гриппа люди якобы лучше переносят коронавирус или болеют им в легкой форме.

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Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич. Его слова цитируют РИА Новости.

Прививка от гриппа не спасет от коронавируса – ВОЗ

"Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта", – сказал он.

Также, отметил Язаревич, не имеют под собой доказательств и утверждения о вероятности заразиться COVID-19 через воду из-под крана.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что коронавирус COVID-19, вспышка которого произошла в Китае, является не гриппом, а отдельной и более опасной болезнью.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Теги
Прививки от гриппа вирус
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