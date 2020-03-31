Прививка БЦЖ от коронавируса: эпидемиолог объяснила связь

Вакцина для профилактики туберкулеза – БЦЖ – не может предотвратить распространение коронавируса, потому что оба возбудителя имеют разные структуры.

Такое мнение OBOZREVATEL выразила заведующая лабораторией гриппа Института эпидемиологии Алла Мироненко, комментируя заявление нидерландских ученых о том, что вакцина от туберкулеза может помочь иммунной системе бороться с коронавирусом.

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"Возможно, нидерландские ученые знают больше, чем мы. Но БЦЖ – это палочка Коха, которая вызывает туберкулез, она достаточно устойчивая в окружающей среде. Коронавирус же имеет другую структуру, и пока не очень понятно, при чем тут вакцина БЦЖ", – подчеркнула она.

"На Западе когда-то от нее отказались из-за того, что при достаточном белковом питании можно избежать туберкулеза даже при инфицировании. Западные страны питаются более сбалансировано, чем мы в Украине. И кстати, уровень распространения туберкулеза в наших горных областях на западе страны всегда был выше по сравнению с остальными регионами именно потому, что там массово отказывались от вакцинации БЦЖ", – отметила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Мироненко объяснила, почему коронавирус в Украине атаковал молодежь 20-50 лет, а не пожилых людей, как в странах Запада.

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