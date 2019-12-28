Постоянное покашливание: врач назвала вероятные причины

Постоянное несильное покашливание у здорового человека может свидетельствовать о дисбалансе в организме.

"Это еще не признак болезни. Это признак дисбаланса в организме. Т.е. предболезненное состояние. Но оно может длиться очень долго", – предупредила врач-пульмонолог Виктория Ялтонская в эфире ObozTV.

"Если нет дополнительных болезнетворных факторов, то можно очень долго "кхекать". Кашель – это защитный рефлекс организма", – отметила медик.

Она объяснила, что покашливание "включается" в том случае, если слизистым оболочкам не удается самостоятельно очищаться от пыли и других микрочастиц, которые попадают в организм при вдохе.

Новости Названы самые беcполезные лекарства от гриппа и ОРВИ

По мнению Ялтонской, в таком случае не нужно употреблять препараты против кашля.

"Сначала нужно проанализировать, что может быть наиболее вероятной причиной. Если это курение – надо попробовать исключить его хотя бы на 1-2 месяца. Возможно, этого уже будет вполне достаточно. Либо сухой воздух – а работающие кондиционеры, как правило, его пересушивают. Тогда можно поставить увлажнитель воздуха", – привела она пример.

Также необходимо пройти обследование у врача. MedOboz напоминает, что несильный кашель может возникать при туберкулезе, болезнях сердца, хроническом трахеите, бронхите, заболеваниях гортани, глотки и других.

Кашель – это защитный рефлекс организма Mnn.com/Shutterstock

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о "коварном" заболевании органов дыхания – бронхиальной астме, которая в 50-70% случаев протекает в легкой форме и может "маскироваться" под другие недуги.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся