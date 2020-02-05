Приближается к пандемии: мировые ученые дали тревожный прогноз по смертельному коронавирусу

Ученые и эксперты по болезням заявили, что вспышку коронавируса в Ухане скоро могут объявить пандемией.
Отмечается, что термин пандемия выведет вирус на новый уровень, поскольку он относится к более глобальной вспышке, пишет sciencealert.
Коронавирус
Униан
"Коронавирус очень, очень передается, и он наверняка станет пандемией", – сообщил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ заверили, что распространение коронавируса 2019-nCoV еще нельзя называть пандемией – эпидемией всемирного масштаба.
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