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/ Пульмонология

Приближается к пандемии: мировые ученые дали тревожный прогноз по смертельному коронавирусу

11.1т
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Ученые и эксперты по болезням заявили, что вспышку коронавируса в Ухане скоро могут объявить пандемией.

Отмечается, что термин пандемия выведет вирус на новый уровень, поскольку он относится к более глобальной вспышке, пишет sciencealert.

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Коронавирус

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"Коронавирус очень, очень передается, и он наверняка станет пандемией", – сообщил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ заверили, что распространение коронавируса 2019-nCoV еще нельзя называть пандемией – эпидемией всемирного масштаба.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
а шо там Кім Чин Ін притих ?
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qwrqwr qrqwr
qwrqwr qrqwr
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь>>>> https://cuz.su/mblog
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