При какой температуре живет коронавирус: ученые дали ответ

Коронавирус COVID-19 остается живым при температуре окружающей среды около 4°C, в широком диапазоне pH, а также на гладких поверхностях.
Об этом пишут ученые медфакультета Университета Гонконга на портале medRxiv.org. Они выяснили, что при такой температуре коронавирус не теряет способности заражать более двух недель.
Другие показатели:
при 22°C – около недели;
37°C – день-два;
56°C – полчаса и меньше;
70°C – не более пяти минут.
При комнатной температуре и относительной влажности 65% COVID-19 остается в заразной концентрации на:
нержавеющей стали и пластике – меньше недели;
стекле – меньше четырех дней;
дереве и ткани – менее двух дней;
бумаге – менее трех часов.
Исследователи уточнили, что коронавирус наиболее устойчив на гладких поверхностях.
Выяснилось также, что вирус "чрезвычайно стабилен" при комнатной температуре в широком диапазоне значений кислотности среды (pH).
"В целом, SARS-CoV-2 может быть очень стабильным в благоприятных условиях, но при этом также восприимчив к стандартным методам дезинфекции", – сделали выводы медики.
Как сообщал OBOZREVATEL, инфекция коронавируса остается на внешней стороне многоразовых медицинских масок в течение семи дней, поэтому их нужно очень тщательно дезинфицировать.
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