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/ Пульмонология

При какой температуре живет коронавирус: ученые дали ответ

4.2т
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Коронавирус COVID-19 остается живым при температуре окружающей среды около 4°C, в широком диапазоне pH, а также на гладких поверхностях.

Об этом пишут ученые медфакультета Университета Гонконга на портале medRxiv.org. Они выяснили, что при такой температуре коронавирус не теряет способности заражать более двух недель.

Другие показатели:

  • при 22°C – около недели;

  • 37°C – день-два;

  • 56°C – полчаса и меньше;

  • 70°C – не более пяти минут.

При какой температуре живет коронавирус: ученые дали ответ

При комнатной температуре и относительной влажности 65% COVID-19 остается в заразной концентрации на:

  • нержавеющей стали и пластике – меньше недели;

  • стекле – меньше четырех дней;

  • дереве и ткани – менее двух дней;

  • бумаге – менее трех часов.

Исследователи уточнили, что коронавирус наиболее устойчив на гладких поверхностях.

Выяснилось также, что вирус "чрезвычайно стабилен" при комнатной температуре в широком диапазоне значений кислотности среды (pH).

"В целом, SARS-CoV-2 может быть очень стабильным в благоприятных условиях, но при этом также восприимчив к стандартным методам дезинфекции", – сделали выводы медики.

Как сообщал OBOZREVATEL, инфекция коронавируса остается на внешней стороне многоразовых медицинских масок в течение семи дней, поэтому их нужно очень тщательно дезинфицировать.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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