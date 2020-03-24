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/ Пульмонология

При какой температуре погибает коронавирус: актуальные доводы

5.8т
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Новый китайский коронавирус лучше всего передается при температуре в пределах 5-8,7°С. При этом при повышении температуры его активность резко падает.

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В частности, при 38°С и влажности 95% COVID-19 полностью теряет свою активность. К такому выводу, проведя исследование, пришли китайские ученые, передает "kp.ru".

В то же время при температуре 22°С и влажности 40-50% вирус способен сохраняться на поверхностях до 5 дней. И стоит отметить, что именно такие условия обычно преобладают в наших домах.

В случае повышения температуры активность коронавируса резко падает

В случае повышения температуры активность коронавируса резко падает

Помимо этого, ученые еще раз подчеркнули, что невозможно избавиться от коронавируса в бане. Ведь, независимо от температуры в парилке, в организме здорового человека она остается неизменной – 36,5-37°С.

"Если вы уже подхватили инфекцию, баня не поможет. Но если вы здоровы – сходить стоит. Повысите иммунитет", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что, как и любые вирусы, которые вызывают ОРВИ, коронавирус погибает в организме при температуре выше 37°С. Поэтому врачи не советуют сбивать ее, если она держится в пределах 38-38,5°С – так организм борется с вирусом.

Что же относительно сохранности COVID-19 на поверхностях – лучшим способом защиты будет периодическое протирание их спиртосодержащими антисептиками. Важно и почаще проветривать помещение.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Исследование ученых
Место
Китай
Тег
вирус
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