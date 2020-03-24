При какой температуре погибает коронавирус: актуальные доводы

Новый китайский коронавирус лучше всего передается при температуре в пределах 5-8,7°С. При этом при повышении температуры его активность резко падает.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В частности, при 38°С и влажности 95% COVID-19 полностью теряет свою активность. К такому выводу, проведя исследование, пришли китайские ученые, передает "kp.ru".

В то же время при температуре 22°С и влажности 40-50% вирус способен сохраняться на поверхностях до 5 дней. И стоит отметить, что именно такие условия обычно преобладают в наших домах.

В случае повышения температуры активность коронавируса резко падает

Помимо этого, ученые еще раз подчеркнули, что невозможно избавиться от коронавируса в бане. Ведь, независимо от температуры в парилке, в организме здорового человека она остается неизменной – 36,5-37°С.

"Если вы уже подхватили инфекцию, баня не поможет. Но если вы здоровы – сходить стоит. Повысите иммунитет", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что, как и любые вирусы, которые вызывают ОРВИ, коронавирус погибает в организме при температуре выше 37°С. Поэтому врачи не советуют сбивать ее, если она держится в пределах 38-38,5°С – так организм борется с вирусом.

Что же относительно сохранности COVID-19 на поверхностях – лучшим способом защиты будет периодическое протирание их спиртосодержащими антисептиками. Важно и почаще проветривать помещение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ученые пришли к выводу, что коронавирус дольше всего "живет" на пластике и нержавейке. В частности, на поверхностях из этих материалов он способен оставаться активным в течение двух-трех дней после заражения.

Врач-реаниматолог объяснил, почему жара, в том числе и самая горячая сауна, не сможет вылечить от коронавируса COVID-19.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!