Препарат "Плаквенил": что известно о единственном лекарстве от коронавируса

После одобрения Министерством здравоохранения коронавирус в Украине будут лечить препаратом "Плаквенил".

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Основной ингредиент препарата – гидроксихлорохина сульфат.

Препарат "Плаквенил"

"Плаквенил" применяется для профилактики и терапии острых приступов малярии, а также лeчения ревматоидных и ювенильных ревматоидных aртритов, системной и дискоидной крaсной волчанки.

Препарат не применяется, если пациент страдает ретинопатией, наследственной непереносимостью лактозы. Его недопустимо использовать в терапии беременных, кормящих и детей, которым не исполнилось 6 лет с массой тела менее 31 кг.

С особой осторожностью "Плаквенил" используют в терапии больных, страдающих нарушением зрения, гематологическими заболеваниями, тяжелыми неврологическими зaболевания, психозами, поздней кожной порфирией, почечной недостаточностью, дефицитом глюкозо-6-фосфaтдегидрогеназы, желудочно-кишечными патологиями, гиперчувствительностью к хинину.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что "Плаквенил" – это единственный препарат, в котором есть вещество, которое непосредственно влияет на лечение коронавируса.

В ближайшее время Украина получит партию препарата, которой хватит для 20 тысяч человек.

Ранее во Франции заявили, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин (одним из торговых названий которого является "Плаквенил") якобы может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!