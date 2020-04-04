Препарат "Плаквенил": чем он опасен и в каких случаях приводит к смерти

Больных с тяжелой формой коронавируса COVID-19 будут лечить препаратом "Плаквенил", который используется для лечения малярии. Однако он подойдет далеко не всем.

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"Плаквенил" противопоказан беременным женщинам, кормящим мамам, а также людям с гиперчувствительностью к соединениям 4-аминохинолона. С осторожностью нужно принимать препарат пациентам с заболеванием печени или почек, пациентам, которые принимают лекарства, которые могут негативно повлиять на функцию этих органов, а также людям с тяжелыми желудочно-кишечными, неврологическими и гематологическими заболеваниями.

Препарат "Плаквенил"

Препарат "Плаквенил" имеет ряд побочных эффектов (все они проявляются с разной частотой и не являются обязательными для каждого случая):

проблемы крови и лимфатической системы: анемия, лейкопения, тромбоцитопения;

расстройства иммунной системы: крапивница, ангионевротический отек, бронхоспазм;

метаболические и алиментарные расстройства: отсутствие аппетита;

психика: психоз, повышенная возбудимость;

нервная система: головная боль, головокружение;

органы зрения: нечеткость зрения вследствие нарушения аккомодации, является дозозависимым и обратимым явлением. Нечасто может возникать ретинопатия с изменениями пигментации и появлением дефектов поля зрения, однако если не превышать рекомендуемую суточную дозу, то это явление возникает редко;

органы слуха и равновесия: шум в ушах, также возможна потеря слуха;

сердце: кардиомиопатия, что может приводить к развитию сердечной недостаточности, в некоторых случаях с летальным исходом;

желудочно-кишечный тракт: боль в животе, тошнота, диарея, рвота;

кожа и подкожная клетчатка: высыпания на коже, зуд. Нечасто встречается изменение пигментации кожи и слизистых оболочек, обесцвечивание волос, алопеция.

Симптомы передозировки могут включать головную боль, нарушение зрения, сердечно-сосудистый коллапс, судороги, гипокалиемию, нарушения ритма и проводимости, включая удлинение интервала QT, желудочковую тахикардию torsade de pointe, желудочковую тахикардию и фибрилляцию желудочков, за которым внезапно наступает иногда летальная остановка дыхания и сердца.

Передозировка особенно опасна для маленьких детей, даже прием 1-2 г препарата может привести к летальному исходу.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что "Плаквенил" – это единственный препарат, в котором есть вещество (гидроксихлорохин), которое непосредственно влияет на лечение коронавируса.

В ближайшее время Украина получит партию препарата, которой хватит для 20 тысяч человек.

Ранее во Франции заявили, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин (одним из торговых названий которого является "Плаквенил") якобы может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней.

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