Головная боль и рвота: врач рассказала о последствиях пожаров на Киевщине

Лесные пожары и дым вблизи города Украинка Киевской области стали причиной многочисленных обращений местных жителей за медицинской помощью.

Об этом OBOZREVATEL рассказала заведующая Украинской амбулаторией общей практики семейной медицины Алла Шкиль. "Я нахожусь на больничном листе, поэтому люди обращались ко мне по телефону. Телефон просто оборвали – за два дня позвонило очень много людей", – сообщила она.

По словам медика, люди жалуются на кашель, головную боль, рвоту. "Меня спрашивали, что делать. Я давала консультации и, конечно, советовала на время выехать за границы района".

Пожар на Лесном массиве в Киеве, иллюстрация Информатор Киев

Как пояснила врач, лечение зависит от степени тяжести. "При легкой степени можно справиться дома – пить много жидкости, закрыться, не открывать окна, не выходить на улицу, сделать влажную уборку".

В то же время при средней тяжести человек может задыхаться, чувствовать во рту привкус дыма и гари, могут появиться аллергические реакции на коже. В таком случае рекомендуется стационарное лечение.

Обращение к врачу также обязательно для людей, страдающих хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, в том числе астмой. В таком случае следует "пойти к доктору и скорректировать лечение", - подчеркнула врач.

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