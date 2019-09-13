Головная боль и рвота: врач рассказала о последствиях пожаров на Киевщине

Лесные пожары и дым вблизи города Украинка Киевской области стали причиной многочисленных обращений местных жителей за медицинской помощью.
Об этом OBOZREVATEL рассказала заведующая Украинской амбулаторией общей практики семейной медицины Алла Шкиль. "Я нахожусь на больничном листе, поэтому люди обращались ко мне по телефону. Телефон просто оборвали – за два дня позвонило очень много людей", – сообщила она.
По словам медика, люди жалуются на кашель, головную боль, рвоту. "Меня спрашивали, что делать. Я давала консультации и, конечно, советовала на время выехать за границы района".
Пожар на Лесном массиве в Киеве, иллюстрация
Информатор Киев
Как пояснила врач, лечение зависит от степени тяжести. "При легкой степени можно справиться дома – пить много жидкости, закрыться, не открывать окна, не выходить на улицу, сделать влажную уборку".
В то же время при средней тяжести человек может задыхаться, чувствовать во рту привкус дыма и гари, могут появиться аллергические реакции на коже. В таком случае рекомендуется стационарное лечение.
Обращение к врачу также обязательно для людей, страдающих хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, в том числе астмой. В таком случае следует "пойти к доктору и скорректировать лечение", - подчеркнула врач.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее жительница Украинки Ольга Нос рассказала OBOZREVATEL
: "Сегодня уже можно открыть окно, а до этого две ночи нечем было дышать, мы не могли спать".
В пятницу утром, 6 сентября, в Киеве микрорайон Позняки затянуло черным дымом, а в воздухе чувствовался неприятный запах. Местные жители предположили, что на мусоросжигательном заводе "Энергия" случился выброс, но власти рассказали о пожаре на улице Коллекторной.
В понедельник, 9 сентября, возле села Триполье Обуховского района Киевской области вспыхнул пожар на территории свалки. Сам же город Обухов полностью затянуло дымом. Жители забили тревогу в соцсетях, сообщая, что через него трудно дышать.
В Киеве во вторник, 10 сентября, разгорелся масштабный пожар в лесной зоне. Возгорание произошло вблизи станции метро "Лесная". Огонь охватил сотни квадратных метров.
В тот же день возле станции метро "Олимпийская" пылали гаражи. Огонь распространился на соседнее 3-этажное здание и два автомобиля.
В Святошинском районе Киева вспыхнул крупный пожар в киосках на проспекте Победы.
А в Шевченковском, на улице Бакинской, случилось возгорание в жилом доме. Огромный столб дыма поднимался из квартиры на одном из верхних этажей здания.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.