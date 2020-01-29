Появился клон коронавируса из Китая: что теперь будет

Австралийские ученые смогли первыми создать копию нового коронавируса 2019-nCoV из Китая, который убил уже 6062 человека.
Об этом сообщает Всемирная организации здравоохранения, передает BBC. Уточняется, что исследователи из лаборатории в Мельбурне сообщили, что им удалось вырастить клона вируса 2019-nCoV.
Ранее их китайские коллеги поделились последовательностью генома вируса.
Коронавирус из Китая воссоздали заново
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По словам медиков, это серьезное достижение, так как оно способно изменить саму процедуру диагностики, к примеру, дать возможность обнаружить вирус у людей, у которых нет симптомов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее зарубежные СМИ допустили, что вспышка короновируса 2019-nCoV могла произойти после того, как при загадочных обстоятельствах вирусы из канадской лаборатории NML оказались в Китае.
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