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/ Пульмонология

В Китае началась эвакуация украинцев. Видео из эпицентра коронавируса

2.4т
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Все граждане Украины и других стран, которых планируют эвакуировать в Украину спецрейсом авиакомпании SkyUp, прибыли в аэропорт охваченного эпидемией коронавируса китайского города Ухань.

В эвакуационном списке оказалось 48 украинцев. Подробности сообщили в посольстве страны в КНР и Монголии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В ведомстве отметили, что в пределах компетенции и во исполнение решения правительства со своей стороны завершили все необходимые подготовительные мероприятия по вывозу людей.

Украинцы готовятся к вылету из Уханя

Украинцы готовятся к вылету из Уханя

Отмечается, что украинцы и граждане других стран,которые согласились на эвакуацию, прибыли в посольство из самых отдаленных уголков провинции Хубэй.

Эвакуация граждан Украины из Уханя

Эвакуация граждан Украины из Уханя

china.mfa.gov.ua

Впоследствии всех их автобусами отвезли к терминалам международного аэропорта Тяньхэ (г. Ухань).

Эвакуация граждан Украины из Уханя

Эвакуация граждан Украины из Уханя

china.mfa.gov.ua

Там соответственно состоялась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс украинской авиакомпании SkyUp, прибытие которого в Украину ожидают уже утром 20 февраля.

Также появилось видео, которое украинцы сняли перед регистрацией на самолет, который должен отвезти их домой.

"Находимся у третьего выхода аэропорта Уханя. Так случилось, что мы вынуждены покинуть город. Но надеемся, что эпидемия очень быстро закончится. Китай борется и мы тоже с вами!" – прокомментировал один из юношей в кадре.

Эвакуация граждан Украины из Уханя

Эвакуация граждан Украины из Уханя

china.mfa.gov.ua

Эвакуация граждан Украины из Уханя

Эвакуация граждан Украины из Уханя

china.mfa.gov.ua

Эвакуация граждан Украины из Уханя

Эвакуация граждан Украины из Уханя

china.mfa.gov.ua

Эвакуация граждан Украины из Уханя

Эвакуация граждан Украины из Уханя

china.mfa.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 февраля Украина планирует самолетом эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, где приобрела угрожающее распространение эпидемия смертельного коронавируса.

  • Отмечается, что самолет, на котором эвакуируют украинцев из Китая, утром 20 февраля приземлится во Львовском аэропорту.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
Теги
самолет вирус эвакуация
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hunt andres
hunt andres
Вы расскажите лучше, где сажать будут прокаженных) Явно не в Борисполе. Тернопольский аэропорт отказывается, местные жители блокируют выезды из аэропорта.
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Гоша Злой
Гоша Злой
как то им не очень рады на родине, судя по протестам местных жителей вблизи санаториев....
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