В Китае началась эвакуация украинцев. Видео из эпицентра коронавируса

Все граждане Украины и других стран, которых планируют эвакуировать в Украину спецрейсом авиакомпании SkyUp, прибыли в аэропорт охваченного эпидемией коронавируса китайского города Ухань.

В эвакуационном списке оказалось 48 украинцев. Подробности сообщили в посольстве страны в КНР и Монголии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В ведомстве отметили, что в пределах компетенции и во исполнение решения правительства со своей стороны завершили все необходимые подготовительные мероприятия по вывозу людей.

Украинцы готовятся к вылету из Уханя

Отмечается, что украинцы и граждане других стран,которые согласились на эвакуацию, прибыли в посольство из самых отдаленных уголков провинции Хубэй.

Эвакуация граждан Украины из Уханя china.mfa.gov.ua

Впоследствии всех их автобусами отвезли к терминалам международного аэропорта Тяньхэ (г. Ухань).

Эвакуация граждан Украины из Уханя china.mfa.gov.ua

Там соответственно состоялась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс украинской авиакомпании SkyUp, прибытие которого в Украину ожидают уже утром 20 февраля.

Также появилось видео, которое украинцы сняли перед регистрацией на самолет, который должен отвезти их домой.

"Находимся у третьего выхода аэропорта Уханя. Так случилось, что мы вынуждены покинуть город. Но надеемся, что эпидемия очень быстро закончится. Китай борется и мы тоже с вами!" – прокомментировал один из юношей в кадре.

Эвакуация граждан Украины из Уханя china.mfa.gov.ua

Эвакуация граждан Украины из Уханя china.mfa.gov.ua

Эвакуация граждан Украины из Уханя china.mfa.gov.ua

Эвакуация граждан Украины из Уханя china.mfa.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 февраля Украина планирует самолетом эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, где приобрела угрожающее распространение эпидемия смертельного коронавируса.

Отмечается, что самолет, на котором эвакуируют украинцев из Китая, утром 20 февраля приземлится во Львовском аэропорту.

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