Появились симптомы коронавируса: Комаровский рассказал, как действовать

В Украине на сегодняшний день, согласно официальным данным, зафиксировано 16 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. То есть, количество пациентов за последнюю неделю увеличилось, и в связи с этим возникает вопрос, как действовать в случае появления симптомов инфекции.

Врач Евгений Комаровский у себя в на Youtube-канале призывает не совершать лишних "движений".

"Если вы чувствуете, что вы заболеваете, и вы молодой человек, у которого нет потенциального риска – нет сопутствующих заболеваний или иммунодефицитного состояния, не надо никуда бежать, не надо выбегать на улицу и распространять инфекцию. Покидать дом с какими-либо симптомами может только человек с реальной дыхательной недостаточностью, одышкой, затрудненным дыханием, который нуждается в госпитализации. Все остальные должны сидеть по домам", – подчеркивает эксперт.

По его словам, не имеет никакого значения, положительный у человека результат теста на коронавирус или отрицательный. Если у человека признаки ОРВИ (температура, насморк, кашель, чихание, боли в горле), все, что необходимо сделать – это правильно лечить ОРВИ: сидеть дома, увлажнять и проветривать помещение, много пить, не заставлять себя есть, промывать нос солевыми растворами, принимать жаропонижающие средства, если совсем невмоготу без них.

"Самый главный вопрос в том, есть ли рядом с вами люди, которые находятся в группе риска, для которых ваша инфекция потенциально опасна. А с вами же все будет хорошо", - добавил Комаровский.

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