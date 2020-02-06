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/ Пульмонология

Помогает "звездочка": Комаровский разбил популярные мифы о коронавирусе

20.1т
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У тех, кто переболел новым смертельным коронавирусом 2019-nCoV, не формируется иммунитет, а значит, высока вероятность повторного заражения.

Об этом рассказал известный доктор Евгений Комаровский. Он развеял популярные мифы о коронавирусе, которые распространились в сети. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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Защищает ли противогаз от коронавируса?

Защищает, однако рекомендовать широкой публике такой метод защиты Комаровский не стал.

Погибших от коронавируса нужно сжигать в крематориях?

Комаровский уверен, что нет, ведь вирусы не живут в телах мертвых.

Коронавирус боится хлорки и спирта?

Перекись, хлорка и спирт убивают коронавирус, а вот кварцевание является бессмысленным, ведь один человек может заразить все помещение.

Вьетнамская "звездочка" помогает от коронавируса?

Мазь не способна защитить от вируса и является бесполезной.

Человек, зараженный коронавирусом обязательно умрет?

По словам доктора Комаровского, вероятность выздороветь очень высока и превышает 90%.

Как сообщал OBOZREVATEL, число погибших от нового типа коронавирусавыросло до 564 человек (+74 за сутки) по состоянию на утро 6 февраля.

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Автор
Екатерина Луговская
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