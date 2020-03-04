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/ Пульмонология

Польша подтвердила первый случай коронавируса

2.1т
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В среду, 4 марта, в Польше подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

Данные обнародовало Министерство здравоохранения страны, сообщает канал TVN24. Министр Лукаш Шумовский заявил, что мужчину, который приехал из Германии, срочно госпитализировали, он в стабильном состоянии.

Пациент находится в Любушском воеводстве, лежит в больнице в городе Зелёная Гура, чувствует себя удовлетворительно.

Польша подтвердила первый случай коронавируса

Страна

Все процедуры провели в соответствии с тем, как они должны работать, заверил министр. Люди, которые имели контакт с больным, находятся на домашнем карантине.

По словам Шумовского, пациент сам связался с врачом и получил телефонную информацию, чтобы связаться с санитарными службами.

Глава Минздрава поблагодарил медиков за очень эффективную работу, а также воеводу за соответствующую скорую помощь для перевозки людей. Он добавил, что Польша давно ввела план действия на случай обнаружения коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта коронавирус обнаружили в Украине – заболел мужчина из Черновцов.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Польша
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
О, сейчас к Пасхе нахлынут домой ваши заробитчане из Польши. Прям таки интересно как их будут встречать? С распростертыми объятиями или дулами автоматов?
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