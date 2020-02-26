Половина здоровых: в СНБО рассказали о тестах на коронавирус у эвакуированных из Уханя

В эвакуированных из Китая украинцев и граждан других стран, которые сейчас находятся на обсервации в Новых Санжарах, взяли пробы на коронавирус – 48 человек оказались здоровыми.

А вот остальные результаты тестов еще не готовы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает "УП".

"У нас есть четкая статистика по тем исследованиям, которые уже закончили делать. В субботу (22 февраля) было взято 89 проб у тех людей, которые приехали из Уханя, и их сопровождающих", – подчеркнул он.

Половину эвакуированных из Китая еще не проверили на коронавирус

По его словам, на сегодняшний день медики подтвердили негативные реакции на коронавирус у 48 эвакуированных. Тогда как остальные будут известны позже.

"Следующие 41 будут в ближайшее время и мы сразу будем информировать наше население", – заверил Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что накануне были взяты 32 пробы у тех людей, которые являются обслуживающим персоналом в санатории "Нацгвардии" в Новых Санжарах. Их результаты пока также неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в поселке Новые Санжары среди эвакуированных из Китая людей зараженных на коронавирус COVID-19 не обнаружили.

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