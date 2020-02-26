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/ Пульмонология

Половина здоровых: в СНБО рассказали о тестах на коронавирус у эвакуированных из Уханя

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В эвакуированных из Китая украинцев и граждан других стран, которые сейчас находятся на обсервации в Новых Санжарах, взяли пробы на коронавирус – 48 человек оказались здоровыми.

А вот остальные результаты тестов еще не готовы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает "УП".

"У нас есть четкая статистика по тем исследованиям, которые уже закончили делать. В субботу (22 февраля) было взято 89 проб у тех людей, которые приехали из Уханя, и их сопровождающих", – подчеркнул он.

Половину эвакуированных из Китая еще не проверили на коронавирус

Половину эвакуированных из Китая еще не проверили на коронавирус

По его словам, на сегодняшний день медики подтвердили негативные реакции на коронавирус у 48 эвакуированных. Тогда как остальные будут известны позже.

"Следующие 41 будут в ближайшее время и мы сразу будем информировать наше население", – заверил Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что накануне были взяты 32 пробы у тех людей, которые являются обслуживающим персоналом в санатории "Нацгвардии" в Новых Санжарах. Их результаты пока также неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в поселке Новые Санжары среди эвакуированных из Китая людей зараженных на коронавирус COVID-19 не обнаружили.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Теги
эвакуация тесты вирус СНБО
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