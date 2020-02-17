Полетят не все: в Минздраве раскрыли план эвакуации украинцев из Китая

В Минздраве Украины предупредили, что не будут эвакуировать самолетом из Китая украинцев, у которых есть подозрение на коронавирус COVID-19.

Об этом в понедельник, 17 февраля, на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что следующий рейс из города Ухань состоится 18 февраля.

"Эвакуируются здоровые люди. На борт люди с симптомами острой респираторной болезни не будут допущены… Паниковать не нужно, мы привозим в Украину здоровых людей", – пояснил чиновник.

Эвакуация из Китая

Ляшко сообщил, что украинцы из Китая прибудут в Украину 20 февраля и их изолируют минимум на 14 дней. И если у них найдут симптомы коронавируса то переведут в инфекционный стационар и поместят в спецбокс. По его словам, определено два обсерватора, в один из которых заселят эвакуированных, а другой будет резервным.

"Пока не могу сказать, где они будут находиться. Место определено, но я пока не могу этого сказать", – заметил Ляшко.

Ожидается, что из Уханя прибудет 49 украинцев и до 25 иностранцев.

При этом замминистра заметил, что эвакуацию из города Хубэй снова перенесли на день. Так, 20 февраля из китайского города, кроме украинцев должны вывезти 25 иностранных граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи признали, что в Украине на данный момент нет никаких возможностей противостоять возможной эпидемии коронавируса.

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