Поймают на живца: ученые нашли, как остановить коронавирус в теле человека

Инъекция "ложных белков" может остановить заражение клеток коронавирусом COVID-19 в организме человека.

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Как пишет Daily Mail, команда исследователей из Университета Лестера пришла к выводу, что вирус, вызывающий COVID-19, проникает в организм через рецепторы на поверхности клеток дыхательных путей, известные как рецепторы ACE-2.

Ученые работают над созданием белков, которые имитируют эти рецепторы ACE-2, но еще более привлекательны для вируса. Теоретически, "ложные белки" могут впитывать вирусы, если они попадают в организм, препятствуя развитию симптомов COVID-19.

Команда добавила генетически модифицированную "растворимую" форму ACE-2 – hrsACE-2 – в клетки человека в лаборатории. По сути, он остановил размножение вируса на ранней стадии, заблокировав ему пути к ACE-2 в клетках, на которые он нацеливался.

Компания Apeiron Biologics из Австрии уже получила зеленый свет для испытания своего препарата APN001, который содержит hrsACE-2 в качестве активного вещества.

Между тем две американские компании, Alnylam Pharmaceuticals, базирующаяся в штате Массачусетс, и Vir Biotechnology в Сан-Франциско, пытаются вообще избавиться от рецепторов ACE-2 в организме, чтобы эффективно закрыть пути коронавирусу. Приглушив рецептор ACE-2, они надеются, что вирус не будет заражать нужные клетки, потому что не сможет приблизиться к ним.

Однако такой метод может иметь опасные побочные эффекты, особенно для тех, кто принимает лекарства для контроля высокого кровяного давления или диабета.

Как сообщал OBOZREVATEL, обнаружен новый мутировавший подтип коронавируса COVID-19, который обладает рекордно долгой способностью заражать других.

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