Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Подозрение на коронавирус в Украине: Минздрав объявил результаты обследования

1.7т
Читать материал на украинском

Министерство здравоохранения Украины отклонило подозрение на заражение коронавирусом в двух украинцев, которые вернулись из Китая с похожими симптомами.

Об этом говорится в сообщении Минздрава на официальной странице в Facebook. В Александровской больнице Киева пациенты прошли медицинский осмотр и консультации, в результате которых не было установлено подозрения на инфекцию. Отмечается, что лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии.

Также отклонено подозрение на коронавирус еще у троих человек, которые вернулись из Китая. Им поставлен диагноз "аденовирусная инфекция".

Минздрав объявил результаты обследования

Минздрав объявил результаты обследования

Страна

Новости
Из-за коронавируса: "Укрпочта" объявила о задержке посылок из Китая

В Министерстве подчеркнули, что продолжают мониторинг эпидемической ситуации в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, двум людям, которые, вернувшись из Китая, в Борисполе обратились за помощью с подозрением на коронавирус, предварительно поставили диагноз ОРВИ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
6
Смешно
1
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости