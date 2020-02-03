Подозрение на коронавирус в Украине: Минздрав объявил результаты обследования

Министерство здравоохранения Украины отклонило подозрение на заражение коронавирусом в двух украинцев, которые вернулись из Китая с похожими симптомами.

Об этом говорится в сообщении Минздрава на официальной странице в Facebook. В Александровской больнице Киева пациенты прошли медицинский осмотр и консультации, в результате которых не было установлено подозрения на инфекцию. Отмечается, что лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии.

Также отклонено подозрение на коронавирус еще у троих человек, которые вернулись из Китая. Им поставлен диагноз "аденовирусная инфекция".

Минздрав объявил результаты обследования Страна

В Министерстве подчеркнули, что продолжают мониторинг эпидемической ситуации в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, двум людям, которые, вернувшись из Китая, в Борисполе обратились за помощью с подозрением на коронавирус, предварительно поставили диагноз ОРВИ.

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