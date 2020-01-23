Под ударом гипертоники и диабетики: Супрун рассказала, кому грозит новый коронавирус

Новый смертельно опасный коронавирус, которых "захватил" Китай, плавно начал подбираться к Украине.

Так, в Беларуси с признаками инфицирования госпитализированы два человека, накануне вернувшиеся из командировки.

В связи со стремительным распространением вируса, в мире началась настоящая паника. Усугубляет ситуацию и то, что вакцины против него не существуют, как, впрочем, и специального лечения.

Все умершие имели хронические заболевания и ослабленный иммунитет Укринформ

"Новый вызов для глобального здоровья - распространение ранее неизвестного штамма коронавируса, который быстро передается в Китае и зафиксирован еще в нескольких странах. Сейчас ведутся тщательные исследования и изучения ситуации", - написала у себя в Facebook экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Также в своем посте бывшая чиновница дала ответы на главные вопросы о вирусе, в частности, касательно его распространения и лечения.

"Коронавирус – это прежде всего зоонозная инфекция. То есть их естественным резервуаром являются животные. К тому же, это РНК-вирусы, поэтому имеют высокую частоту мутаций и быстро меняются, в том числе становятся патогенными для людей", - отметила Супрун.

По ее словам, подобные коронавирусы впервые были идентифицированы в середине 60-х годов, и в настоящее время, вместе с новым штаммом коронавируса, их существует уже семь. К таковым относятся SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome или тяжелый острый респираторный синдром) и MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome - ближневосточный респираторный синдром). Вспышка первого случилась в 2002-2003 годах во многих странах Северной и Южной Америки, Европы и Азии, тогда было зафиксировано 8000 случаев инфицирования, жертвами стали 774 человека. Второй проявил себя в 2012 году в 25 странах и имел более высокую летальность: из 2500 зараженных погибли порядка 35%.

Уханский же вирус (2019-nCOV), который провоцирует развитие вирусной пневмионии, был зафиксирован впервые в декабре прошлого года. На данный момент зафиксировано 570 случаев заражения и 17 смертей.

"Многие люди, которых поразил вирус, посещали рынок в Ухане. Китайские продуктовые рынки, так называемые wet markets (мокрые рынки) - это скопление живых и убитых животных, птиц, продавцов и туристов. При таких условиях вирусам удобно распространяться между тушами, животными и людьми", - отметила экс-министр.

Врачи сообщают, что выздоровление в большинстве зависит от иммунитета человека. Пока известно, что люди, которые умерли в результате заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в частности, слабый иммунитет. Так, среди умерших большинство людей пожилого возраста, у многих из них были сопутствующие заболевания, как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона.

Супрун отмечает, что вирус вызывает пневмонию с такими симптомами как кашель, лихорадка и затруднение дыхания. Инкубационный период при этом длится около двух недель. При этом передача источника заражения человеку от человека была подтверждена национальной комиссией по здравоохранению Китая. Также существует и риск мутации вируса.

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В качестве защиты от инфекции экс-министр предлагает часто и тщательно мыть руки мылом и водой, не касаться грязными руками глаз, носа или рта и избегать тесного контакта с больными людьми.

"Если у вас есть симптомы острой респираторной инфекции, чтобы предотвратить ее распространение, оставайтесь дома, избегайте тесного контакта с другими людьми, прикрывайте рот и нос салфеткой при кашле и чиханье, а после тщательно мойте руки, а также регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности", - подытожила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае объявили карантин в связи с распространением нового штамма коронавируса, провоцирующего смертельно опасную вирусную пневмонию.

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