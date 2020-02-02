Почти готово! Стало известно о прорыве Украины в борьбе с коронавирусом

Украинская тест-система для диагностики коронавируса 2019-nCoV будет готова уже примерно через 10-14 дней.

Как передает ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения и СНБО, над созданием теста работают две команды ученых: лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины.

Тест позволит при помощи слюны определять, есть ли в организме опасный вирус. Но после создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство.

Отмечается, что Украина при помощи Всемирной организации здравоохранения уже закупила небольшое количество тест-систем, которые весьма дорого стоят и являются дефицитными во всем мире.

Также правительство ведет переговоры о закупке тестовых систем у Германии. Предварительная цена одного теста – 1500 евро.

Коронавирус в Китае, иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, недавно в СБНО заявили, что в Украине пока нет смысла принимать экстренные меры относительно коронавируса.

Состоянием на 2 февраля число жертв коронавируса превысило 300 человек, а общее количество больных – более 14 тысяч человек.

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