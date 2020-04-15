Почему ПЦР-тесты на коронавирус врут: украинский биолог дал ответ

ПЦР-тесты (ПЦР – полимеразная цепная реакция) не всегда проявляют коронавирус СOVID-19 за неправильной подготовки или нарушения условий перевозки.

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Медики отмечают, что на результат могут влиять также препараты, которые вводили для лечения новой болезни, говорится в сюжете ТСН.

Доцент кафедры лабораторной диагностики биологических систем Киево-Могилянской академии Денис Билько заявил, что 85% ошибок при тестировании приходятся именно на этапе подготовки. По его словам, медперсонал и лаборанты должны соблюдать четкий протокол, однако здесь тоже может сработать человеческий фактор – ПЦР-анализ берут с задней стенки носоглотки.

radiokp.ru

Неправильная подготовка к забору, ошибка при проведении или нарушение транспортировки могут дать ошибочный результат.

"Когда готовится образец? Как он взялся? Во что он взялся? В какой температуре он транспортировался? Каким образом была пробоподготовка проведена? И так далее. На этих этапах закладывается большинство ошибок. Для этого необходимы стандарты технической компетентности", – рассказал эксперт.

Так, например, на Николаевщине под сомнение поставили все анализы, там их делали в некачественных пробирках. По словам инфекционистов, иногда вирус могут не увидеть также из-за его движения в организме.

Случаи ложных результатов ПЦР-тестов не единичны. Например, депутат Сергей Вельможный попал в больницу с сыном – они имели одинаковую симптоматику. Однако, у парня диагностировали COVID-19, а у отца ПЦР-тест упорно показывал, что коронавируса нет.

Кроме того, киевская референт-лаборатория не обнаружила коронавирус у умершего 61-летнего жителя Прикарпатья. Человек контактировал с односельчанами, которые вернулись из Италии и слегли с коронавирусом. Почти одновременно у него и жены появилась лихорадка, а по дороге в больницу он скончался.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что на сегодня в Украине около 200 тысяч ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции – их заказывают в Китае и Южной Корее. Кроме того, в Украине начали собственное производство тестов.

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